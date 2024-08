È stato presentato sul mercato il nuovo laptop di Lenovo. Si tratta del primo Copilot Plus PC della serie professionale ThinkPad. Il nome ufficiale del dispositivo è T14s Gen 6 ed è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon X Elite. Nello specifico non è noto quale chip è stato utilizzato. La serie Snapdragon X Elite presenta diverse configurazioni, e al momento non è noto quello presente nel PC Lenovo.

Un ulteriore fattore rilevante riguarda la dotazione di porte. Il ThinkPad T14s Gen 6 presenta due USB-A, due USB-C Thunderbolt 4, una HDMI 2.1, un jack da 3,5 mm e uno slot per una SIM dati. Il computer Lenovo è caratterizzato da una scocca in metallo. Inoltre, include il pulsante TrackPoint che permette di controllare il mouse.

Il dispositivo è dotato di 32 GB di RAM LPDDR5x. Quest’ultimi non sono espandibili. La memoria interna, invece, fa affidamento a SSD NVMe. Il laptop Lenovo è presentato con due varianti per il display. La prima opzione offre un OLED da 14”. La risoluzione è pari a 2,8K (2.800 x 1.800 pixel), 120 Hz di refresh e una copertura perfetta (100%) dello spazio colore HDR DCI-P3. La seconda variante comprende un display LCD IPS con risoluzione WUXGA.

Si tratta di un’impostazione allettante, eppure il dettaglio principale è un altro. Infatti, sembra che il nuovo Lenovo presenterà un’autonomia invidiabile. Si parla di ben 29 ore fornite con una sola ricarica. È il valore più elevato che è mai stato citato da un produttore. Inoltre, risulta essere ulteriormente stupefacente se si considera che il laptop Lenovo monta una batteria da 58 Wh. Un valore ottimo, ma che non raggiunge il massimo presente sul mercato (al momento pari a 99 Wh).

Al momento, non sono stati resi noti i prezzi effettivi del computer. Inoltre, non è stata diffusa nemmeno la disponibilità del dispositivo Lenovo sul mercato. Per il momento, la variante IPS è disponibile sul sito ufficiale negli USA. La vendita è proposta a 1.700 dollari. In Cina è presente l’altra versione OLED, ma i prezzi sono simili.