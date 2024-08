Il mondo del gaming si è ultimamente spostato molto sulla portabilità, ovvero sull’avere la possibilità di giocare praticamente dovunque si desideri, senza essere minimamente costretti a rinunciare a dettagli, fluidità e nitidezza generale. In questi giorni su Amazon potete pensare di acquistare un MSI Modern 14, uno splendido notebook da gaming, ad un prezzo estremamente conveniente.

Il modello presenta precisamente sigla C12M-203IT, si tratta di un notebook con diagonale da 14 pollici, monitor IPS LCD con refresh rate a 60Hz, ma soprattutto un’ottima risoluzione in FullHD. Sotto il cofano è possibile trovare un processore Intel Core i3 di dodicesima generazione, affiancato dalla presenza di una scheda grafica Intel UHD. La configurazione viene completata dalla presenza di 8GB di RAM DDR4 e 512GB di memoria interna su SSD M.2 PCIe 3.

MSI Modern 14: che offerta oggi su Amazon

State cercando un notebook da gaming a basso costo? allora siete nel posto giusto, infatti il prodotto in questione viene proposto a soli 429 euro, approfittando così di uno sconto del 28% previsto dal prezzo consigliato di 529 euro, che corrisponde, in termini pratici, ad una riduzione effettiva di circa 170 euro. Lo potete acquistare premendo qui.

Il sistema operativo è ovviamente Windows 11 Home, praticamente senza alcuna personalizzazione software, se non per la presenza del Dragon Center, un centro nevralgico dal quale osservare tutte le prestazioni del PC in tempo reale, comprensive di temperature interne. La garanzia è completamente italiana, così da riuscire a coprire ogni possibile difetto di fabbrica a cui gli utenti potrebbero andare incontro in fase di utilizzo. Spedizione invece gestita da Amazon, con consegna rapidissima presso il vostro domicilio, e possibilità di restituire lo stesso prodotto entro, eventualmente, 14 giorni dalla ricezione a domicilio (anche senza una motivazione valida).