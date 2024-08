In Italia un argomento spinoso che da sempre costituisce un hotpsot su vari livelli è costituto dal sottile equilibrio che vige tra i mezzi pubblici e le automobili di proprietà, moltissimi utenti infatti spesso si ritrovano a decidere per quale mezzo optare, se scegliere un bus pubblico o la propria auto, il tutto con dei pro e dei contro decisamente evidenti, dalle attese lunghe ai parcheggi introvabili.

A quanto pare negli ultimi tempi, però stanno prevalendo i benefici legati ad utilizzare la propria automobile, sembra infatti che la maggior parte dei cittadini italiani, nel dettaglio sette su 10, secondo una recente indagine preferiscono spostarsi con la propria automobile, un po’ per abitudine ma anche per comodità e motivi da non sottovalutare come ad esempio la mancanza di collegamenti efficienti, la scarsa puntualità e i costi troppo elevati dei mezzi di linea.

L’indagine e i dati

Questione è stato realizzato da Nielsen sotto commissione di Prima assicurazioni, è stato chiesto ai partecipanti se preferissero spostarsi con l’auto o con i mezzi pubblici, ottenendo il 69,8% degli intervistati favorevoli all’utilizzo della propria automobile con il 26,7% di questi ultimi che ha sottolineato come maggiore ragione di tale scelta, la mancanza di collegamenti efficienti per le tratte periferie centro.

Per il 18% invece il maggior motivo dietro questa scelta è rappresentato dai ritardi dei mezzi pubblici e dunque dalle lunghe attese per potersi spostare, a influire di meno invece sono elementi come il costo dei biglietti e una mancanza di comfort e servizi adeguati.

Viceversa invece solo il 23,5% ha preferito l’utilizzo dei mezzi pubblici, a motivare tale scelta sono le difficoltà a trovare parcheggio all’interno delle grandi aree urbane e la possibilità di sfruttare il tempo all’interno del mezzo pubblico per attività produttive di vario genere, altro motivo minoritario è la natura ecologica dell’uso dei mezzi pubblici.