Iliad: le migliori offerte di AGOSTO 2024 con il 5G gratis

Per Iliad è davvero difficile perdere, soprattutto perché le sue offerte sono sempre le migliori. A dimostrarlo è stato anche lo scorso mese di luglio che ha visto il gestore diventare più volte quello preferito per moltissime persone. Secondo quanto riportato, ci sono evidenze molto chiare anche per questo mese di agosto: le offerte di Iliad saranno ancora una volta le migliori.

Il celebre gestore che sta dando da anni filo da torcere a grandi armate come Vodafone e TIM, continua nel suo percorso e non si ferma. Attualmente sul sito ufficiale sono presenti in particolare due soluzioni, entrambe parte della gamma Giga. Con queste Iliad vuole mettere in difficoltà gli utenti delle altre realtà, proponendo peraltro dei prezzi davvero straordinari.

Iliad mette in piedi il suo successo con le offerte attualmente disponibili, eccole qui

La prima offerta delle due si chiama Giga 120 ed è già altamente vantaggiosa. Al suo interno infatti Iliad propone minuti senza limiti verso ogni gestore mobile e fisso, minuti senza limiti verso tutti e infine 120 giga in 4G. Il prezzo mensile equivale ad un totale di 7,99 € per sempre.

A seguire, chi è interessato ad avere il massimo in termini di contenuti, può scegliere l’offerta chiamata Giga 180. Questa, lanciata ufficialmente lo scorso mese di luglio, garantisce al suo interno tutto il meglio partendo sempre da minuti e messaggi senza limiti verso tutti. Per quanto concerne la navigazione sul web, ci sono 180 giga che questa volta portano anche lo standard 5G. Il prezzo chiaramente aumenta: l’offerta costa infatti 9,99 € al mese per sempre.

Nel caso di quest’ultima offerta, Iliad garantisce anche la possibilità di avere a disposizione lo sconto sulla fibra ottica. Chi paga un’offerta mobile di Iliad 9,99 € al mese, può risparmiare 5 € mensili sull’abbonamento domestico. La connessione in 5G invece è totalmente gratuita, sia all’inizio che in corso d’opera.