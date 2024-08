Fastweb ha consolidato la sua posizione di leader nel settore della rete mobile in Italia. Ciò è quanto emerso dall’ultimo rapporto di Ookla basato su dati raccolti tra gennaio e giugno 2024. Con una velocità media di download di 122,53Mbps, Fastweb si è distinta come l’operatore di mobile più veloce del Paese. Riuscendo ad accumulare un punteggio complessivo di 109,76. Anche se si è posizionata al secondo posto nella classifica 5G, dove Vodafone ha ottenuto il primato, il gestore ha comunque dimostrato una notevole performance. Anche per quanto riguarda la latenza e la velocità di upload. Seguono nella graduatoria WindTre, che offre una velocità di download media di 83,47Mbps, e Vodafone con una media di 81,91Mbps. Nonostante quest’ ultimo detenga il primo posto per l’esperienza di gioco in 5G, Fastweb è risultata superiore in termini di velocità complessiva.

Fastweb prevale, ma Iliad eccelle nella connessione fissa

Nell’ ambito della rete fissa, Iliad si è confermata la migliore. Riuscendo a superare tutti i concorrenti, persino Fastweb che ha raggiunto risultati sorprendenti nel settore mobile. Il primo infatti, vanta una velocità media di download di 343,27Mbps e una di upload di 238,77Mbps. Con un punteggio totale di 349,4, Iliad è risultata la scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate in gaming e streaming video. Al secondo posto si trova Sky. Essa ha raggiunto una velocità di download di 93,84Mbps e ha ottenuto il riconoscimento per la latenza più bassa con una media di 18 millisecondi. Vodafone e Fastweb seguono a breve distanza, rispettivamente con 117,86 e 115,22 punti. Nonostante la buona performance di Telecom Italia con un punteggio di 100,59, Eolo, che opera principalmente in Fixed Wireless Access (FWA), resta indietro rispetto ai leader del settore. L’analisi di Ookla conferma dunque che Iliad domina senza rivali nel settore della fibra ottica, offrendo un servizio di alta qualità in tutta Italia.