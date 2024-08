App Google: d’ora in avanti accesso anche a contatti, impostazioni e app

A quanto pare Google sta continuando la propria opera di unificazione e snellimento dei servizi offerti dalle proprie applicazioni, ora è arrivato il turno dell’applicazione di ricerca Google che molto presto non sarà soltanto utile effettuare ricerche sul web ma anche direttamente sul proprio dispositivo personale, un po’ quanto abbiamo visto già con Apple in Spotlight, nell’ultima versione beta infatti AndroidAuthority, ha rinvenuto tracce importanti proprio di questa possibilità di ricerca che sarà estesa a contatti, app e impostazioni.

Maggiore accesso al dispositivo

Nel dettaglio quando si avvierà l’applicazione di ricerca Google una volta effettuata una qualsiasi digitazione all’interno della barra di ricerca, non appariranno più soltanto risultati legati al web ma anche alla propria rubrica telefonica, alle app presenti nel dispositivo e alle voci disponibili all’interno delle impostazioni, tali funzionalità sarà completamente slegata dal dispositivo di conseguenza funzionerà su tutti i device all’interno dei quali sarà installata l’applicazione di ricerca Google.

Come se non bastasse Google dedica anche un occhio alla privacy, gli utenti infatti avranno la possibilità di fare a meno di questa feature che potrà essere facilmente attivata o disattivata tramite uno switch all’interno delle impostazioni, limitandola così di conseguenza alla semplice ricerca sul web.

Attualmente questa funzionalità non è ancora stata implementata e resa disponibile per tutti, bensì si trova in uno stato di profondità all’interno del codice sorgente dell’app di ricerca Google, ciò lascia intendere che sia ancora in fase di test e non è chiaro quando Google intenderà distribuirla, di conseguenza tutto ciò che possiamo affermare sono mere speculazioni sebbene venga spontaneo chiedersi se quest’ultima introdurrà una qualche integrazione anche con l’intelligenza artificiale e i servizi offerti da quest’ultima.

Non rimane dunque che attendere per assistere all’arrivo definitivo di questa fini giuro che però potrebbe farsi attendere ancora per un po’, restate in attesa di aggiornamenti nelle prossime settimane.