Dal 2019, la BMW X3M ha rappresentato il massimo della sportività nel segmento dei SUV della nota casa automobilistica. Il veicolo ha infatti portato con sé l’eredità della terza generazione della X3. Eppure, le recenti speculazioni suggeriscono che questo modello potrebbe essere prossimo alla cancellazione. Ovvero non sarà più prodotto. Questa possibilità è accentuata dalla decisione di BMW di interrompere la produzione della X4. La versione coupé corrispondente alla X3. La sua eliminazione potrebbe essere un segnale premonitore di cambiamenti rilevanti anche per la X3M. Le voci di corridoio indicano infatti che il marchio bavarese stia pianificando di introdurre una nuova versione completamente elettrica della vettura. Probabilmente si tratterà della iX3 M, successore della X3M.

BMW: progetti e prospettive future

La BMW iX3M rappresenterà un salto tecnologico notevole rispetto alla X3 M tradizionale. L’ auto si baserà sulla nuova architettura Neue Klasse, progettata specificamente per le vetture elettriche. In più sarà dotata di una potenza impressionante di almeno 600CV. Insomma, il nuovo SUV elettrico offrirà prestazioni assolutamente elevate. Ma segnerà anche una svolta importantissima nel portfolio di BMW. In quanto riflette l’impegno del marchio verso l’elettrificazione e le tecnologie sostenibili. L’introduzione di un SUV sportivo elettrico con tali caratteristiche rappresenta un passo audace verso la modernizzazione. Poiché risponde alle crescenti esigenze di prestazioni e sostenibilità da parte dei consumatori.

Ad ogni modo, nonostante l’arrivo imminente della iX3M, la società non abbandonerà completamente il segmento dei SUV sportivi a combustione. La X3 M50, attualmente in produzione, continuerà ad essere offerta come alternativa per coloro che preferiscono un motore tradizionale. Questa variante mantiene un motore sei cilindri in linea da 393CV. Assolutamente in grado di accelerare da 0 a 100km/h in soli 4,4 secondi.

Il passaggio da una versione M a combustione a una completamente elettrica evidenzia una trasformazione strategica all’interno di BMW. L’evoluzione della X3M in iX3 M rappresenta così un cambiamento tecnologico. Oltre che una risposta alle richieste globali di maggiore sostenibilità e prestazioni ambientali. Tale evoluzione sarà cruciale nel definire il futuro dell’azienda. Segnando il passaggio a una nuova era di mobilità elettrica senza compromettere l’iconica sportività tipica della casa automobilistica. Resteremo in attesa di ulteriori dettagli e conferme ufficiali. Ma ormai è chiaro che il marchio stia preparando il terreno per una nuova generazione di veicoli ad alte prestazioni.