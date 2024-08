Il “Barbie Phone” sta per arrivare grazie a HMD, la società finlandese che ha recentemente pubblicato un teaser sui propri canali social ufficiali. Pochi i dettagli disponibili, ma si sa che il lancio avverrà tra circa un mese e che il dispositivo sarà un telefono a conchiglia. Non si tratta di uno smartphone, ma di un modello dal sapore old school, come confermato da HMD durante il MWC 2024, quando la partnership con Mattel è stata annunciata per la prima volta.

Finalmente arriva il Barbie Phone

La presentazione ufficiale è fissata per il 28 agosto. Sebbene questa data sembri un po’ tardiva per rendere il dispositivo il best seller dell’estate, come auspicato inizialmente, un ritardo di circa un mese per ragioni non specificate ha posticipato il lancio. L’unico altro dettaglio certo è che il telefono sarà estremamente rosa, una caratteristica che, considerato il tema Barbie, non dovrebbe sorprendere.

Il recente successo del film di Barbie, che ha dominato sia il botteghino sia l’immaginario popolare, ha reso naturale per Mattel sfruttare la rinnovata popolarità della sua bambola più iconica. Parallelamente, HMD sta ampliando i propri orizzonti, non essendo più vincolata esclusivamente a Nokia. La strategia attuale sembra focalizzarsi sulle riedizioni nostalgiche di celebri cellulari Nokia del passato e sulla produzione di smartphone Android a marchio HMD.

Uno degli aspetti su cui HMD sta puntando molto è la riparabilità dei dispositivi, unita a un’attenzione particolare per l’ecologia e il digital detox. Quest’ultimo concetto è particolarmente rilevante per i feature phone come il “Barbie Phone”. Questi telefoni, infatti, permettono di comunicare utilizzando sistemi moderni, ma non offrono le stesse possibilità di navigazione sui social network dei più avanzati smartphone.

Un telefono innovativo ma sostenibile

Il “Barbie Phone” si inserisce perfettamente in questa nuova filosofia di HMD, che punta a combinare il fascino nostalgico dei telefoni del passato con le esigenze moderne di riparabilità e sostenibilità. Non resta che attendere il 28 agosto per vedere come il mercato accoglierà questo nuovo dispositivo e se riuscirà a cavalcare l’onda del successo della celebre bambola di Mattel, offrendo un prodotto che unisce stile e funzionalità in un contesto sempre più attento alla sostenibilità e al benessere digitale.