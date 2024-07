WhatsApp, l’app di messaggistica più popolare al mondo, è al lavoro su una nuova funzionalità che promette di rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono tra loro. Stando a quanto riportato da WABetaInfo, la novità è attualmente in fase di sviluppo all’interno della beta 2.24.16.7 per Android e consisterà nella possibilità di reagire rapidamente ai messaggi con un semplice doppio tap.

WhatsApp e la nuova funzione del doppio tap

Questa nuova opzione mira a rendere l’interazione più fluida e immediata, permettendo agli utenti di esprimere le proprie emozioni senza dover navigare attraverso i menu, come avviene attualmente. Infatti, basterà toccare due volte un messaggio per inviare una reazione, semplificando notevolmente il processo di comunicazione. La prima reazione predefinita sarà un cuore, come mostrato in uno screenshot diffuso dalla fonte. In futuro, è previsto che vengano aggiunte ulteriori opzioni di reazione, ma al momento chi desidera utilizzare emoji diverse dovrà comunque aprire la barra delle reazioni.

Tuttavia, questa innovazione non è priva di potenziali inconvenienti. Al momento, la beta non offre un’opzione per disabilitare il doppio tap, il che potrebbe portare a reazioni accidentali da parte di alcuni utenti distratti. Con molta probabilità, WhatsApp svilupperà un’opzione per disattivare questa funzione in future versioni, ma per ora gli utenti dovranno prestare attenzione.

Condivisione di file aggiornata

In aggiunta a questa funzionalità, WhatsApp sta esplorando altre novità, come un sistema di scambio file simile a AirDrop, attualmente in fase di test su iOS. Questa funzione si baserà sui protocolli di Nearby Share, che consentiranno a WhatsApp di rilevare automaticamente i dispositivi nelle vicinanze su Android, mentre gli utenti iPhone dovranno utilizzare un codice QR per avviare la condivisione.

Infine, è interessante notare che WhatsApp ha recentemente raggiunto un traguardo significativo, superando i 100 milioni di utenti attivi mensili negli Stati Uniti, un segnale evidente della sua continua crescita e popolarità.