Il debutto di Android 15 è sempre più vicino e le indiscrezioni indicano che la nuova versione del sistema operativo di Google dovrebbe arrivare entro ottobre 2024. I primi device ad utilizzarlo saranno i Pixel 9, anche se l’OS non sarà presente nativamente sugli smartphone.

Tuttavia, con l’avvicinarsi del rilascio di una nuova versione del sistema di Big G, arriva anche il momento di tirare le somme sulla distribuzione del sistema. Infatti, la frammentazione è uno dei principali problemi che affligge il sistema sin dalla sua origine.

Nonostante Google stia cercando di migliorare questa situazione, le nuove distribuzioni di Android tendono a faticare nel prendere piede sugli smartphone degli utenti. I vari produttori stanno ampliando la finestra di supporto per i propri device, arrivando ad includere tre o quattro major update.

In attesa di scoprire le feature di Android 15, sveliamo qual è la versione del sistema del robottino verde maggiormente utilizzata dagli utenti Google

Secondo i dati elaborati dal team di 9to5google, la versione del sistema del robottino più diffusa è Android 13 con il 20.9% delle quote di mercato. La seconda distribuzione con la percentuale più alta Android 11 con il 19%, segue Android 12 con il 14.7% e Android 10 con il 13,6%.

Per trovare Android 14, attualmente la versione più recente in attesa della 15, bisogna scendere alla quinta posizione di questa classifica con il 13% del market share. I dati tengono conto dei dispositivi attivi, ossia quei device su cui è stato effettuato l’accesso, inviate mail o scaricato app almeno una volta nel corso di un anno.

Interessante notare come un 2% dei device sul mercato stia funzionando con Nougat, pari alla versione numero 7 nella numerazione ufficiale. Questo sistema operativo risale ormai al 2016 e, chiaramente, non è più ufficialmente supportato da Google. Non possiamo che fare un elogio a tutti questi coraggiosi utenti continuano ad usarlo sui propri device. Con l’arrivo di Android 15, certamente queste percentuali si modificheranno in maniera importante ed evolveranno nel corso delle settimane.