Il Google Pixel 9 Pro Fold si avvicina al suo lancio. Online sono infatti emerse alcune immagini che offrono un’anteprima dettagliata di questo atteso dispositivo pieghevole. Esse mostrano un cambiamento importante nel design rispetto al modello precedente, il PixelFold. Lo smartphone presenta una forma molto più alta e stretta. Con un display esterno Actua Front da 6,29 pollici e uno interno SuperActua Flex da 8,02”. Tali aggiornamenti indicano un miglioramento nella resa visiva e nell’esperienza d’uso. Insieme ad uno schermo interno quasi quadrato quando aperto. Cosa che premette un utilizzo più versatile.

Google Pixel 9 Pro Fold: disponibilità e specifiche tecniche, cosa aspettarsi

A livello estetico, il Pixel 9 ProFold segue lo stesso stile della serie Pixel9, con bordi piatti e uno stile più sobrio. Ma a differenza dei precedenti, questo pieghevole presenta una fotocamera principale posizionata in un modulo quasi quadrato, con angoli smussati. La nuova configurazione ospita le tre camere posteriori, separate in due sezioni a pillola disposte verticalmente. Le specifiche tecniche includono il potente processore Google Tensor G4. Supportato da 16GB di RAM LPDDR5 e 256GB di memoria interna UFS 4.0. Il dispositivo è inoltre equipaggiato con una batteria da 5.000mAh, promettendo una buona autonomia.

Nonostante l’entusiasmo generato dai nuovi dettagli sul Pixel 9 Pro Fold, c’è una nota negativa per i potenziali acquirenti. Il dispositivo, previsto per il lancio ad agosto, non sarà inizialmente disponibile sul mercato italiano. Ciò potrebbe rappresentare un ostacolo per coloro che desiderano acquistare il prodotto senza dover ricorrere a servizi di spedizione internazionale o a rivenditori esteri. Ad ogni modo i dettagli finora rilevati sembrano corrispondere alla realtà. Anche se avremo tutte le certezze solamente dopo il suo debutto ufficiale. È certo che le aspettative a riguardo sono davvero molto alte, non ci resta che stare a vedere come si evolverà la situazione.