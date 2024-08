Se avete desiderato di attivare una funzione su un dispositivo Android da un altro senza dover lasciare il divano o cambiare stanza, c’è una nuova funzione che fa al caso vostro. Si tratta dei servizi cross-device, uno strumento su cui Google sta lavorando da tempo. A maggio, l’azienda aveva annunciato l’arrivo imminente delle prime funzionalità, e ora finalmente sono disponibili. Le nuove funzionalità sono due: Trasmissione delle chiamate e Condivisione di internet per l’hotspot.

Quando i servizi cross-device sono attivi su due o più dispositivi Android, con il medesimo account Google, quest’ultimi possono rilevarsi a vicenda. Ciò a condizione che siano vicini. In tal modo è possibile attivare l’hotspot del proprio telefono dagli altri dispositivi vicini, di passare da un dispositivo all’altro durante le videochiamate in app come Google Meet e Gmail. Inoltre, offre la possibilità di condividere contenuti tra dispositivi con alcune app specifiche. Google promette anche l’introduzione di nuove funzionalità cross-device in futuro.

Nuove funzioni in arrivo sui dispositivi Android

I servizi cross-device sono disponibili per smartphone con Android11 e versioni successive. Al momento, sono stati testati con la variante dell’app Google Play Services numero 24.28.34, che è in beta. Per attivarli bisogna recarsi nelle “Impostazioni” e selezionare “Google”. Qui, basta selezionare “Dispositivi e condivisione”, e poi “Servizi cross-device”. Se tali opzioni non sono disponibili si può provare ad aggiornare i Google Play Services o aspettare il rilascio della versione stabile.

Dopo aver effettuato i primi passaggi avrà inizio il processo di configurazione. Quest’ultimo prevede la creazione del tuo “gruppo di dispositivi” abilitando le preferenze sui dispositivi registrati. I gruppi di smartphone sono associati a ogni account Google. Verrà mostrata una schermata introduttiva, dove selezionare la voce “Avanti”. Appariranno i dispositivi associati allo stesso account Google, e bisognerà selezionare “OK”. A tal punto apparirà la schermata “Servizi cross-device”. Qui è necessario assicurarsi che l’interruttore sia attivo.

In tale sezione sono disponibili due servizi disponibili: “Trasmissione delle chiamate” e “Condivisione di internet”. Possono essere attivate o disattivate utilizzando l’interruttore dedicato. Inoltre, sarà possibile avere maggiori informazioni.

“Trasmissione delle chiamate” permette di passare da un dispositivo Android all’altro per le videochiamate, se entrambi sono connessi al tuo account Google. Al momento, questa funzione è disponibile solo per alcune app, come Meet, utilizzando l’icona Cast. “Condivisione di internet” consente ai dispositivi di connettersi automaticamente all’hotspot e al Wi-Fi. Tale funzione è disponibile per Chromebook e dispositivi Android connessi al proprio account Google. Per condividerla, Bluetooth e posizione devono essere attivi. Tale funzione non è disponibile sui dispositivi Samsung, che possono invece utilizzare l’opzione Auto Hotspot.