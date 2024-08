A volte l’operatore telefonico italiano WindTre stupisce sempre di più i propri utenti con delle occasioni davvero irripetibili. In queste ultime settimane, infatti, l’operatore sta dando la possibilità ai suoi clienti di acquistare numerosi smartphone con delle rate mensili di zero euro al mese. Tutto questo a patto di pagare un piccolo costo per l’anticipo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre propone tanti smartphone con rate da zero euro al mese

Con l’operatore telefonico italiano WindTre sarà possibile acquistare tanti smartphone ad un prezzo davvero conveniente. Come già accennato in apertura, infatti, gli utenti avranno a disposizione un vasto catalogo che include tanti smartphone acquistabili con rate da zero euro al mese. Come già detto, gli utenti dovranno pagare soltanto un costo di anticipo.

Tra gli smartphone proposti dall’operatore, troviamo dispositivi di rilievo , come ad esempio il nuovo Samsung Galaxy A15 5G. Quest’ultimo, in particolare, sarà acquistabile dagli utenti nel taglio di memoria con 128 GB con rate da zero euro al mese e con un costo di anticipo di soli 139,90 euro. Gli utenti potranno inoltre scegliere di acquistare a rate anche uno dei nuovi smartphone del produttore tech ZTE.

Ci stiamo riferendo in particolare al nuovo ZTE Blade A75 5G. Quest’ultimo, in particolare, sarà acquistabile dagli utenti sempre con rate da zero euro al mese e con un anticipo di soli 49,99 euro. Per chi è invece amante degli smartphone a marchio Xiaomi, sarà poi disponibile all’acquisto anche il nuovo Xiaomi Redmi 13C. Quest’ultimo, in particolare, sarà in questo acquistabile dagli utenti nel taglio di memoria con 4 GB di RAM e 128 GB di storage interno sempre con rate da zero euro al mese e con un costo per l’anticipo di soli 109,99 euro.

Insomma, si tratta di un’ottima occasione quella proposta da WindTre. Ricordiamo che l’operatore aggiornerà costantemente questo catalogo di smartphone.