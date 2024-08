California: 100 Giorni di Energia al 100% Rinnovabile

La California, con i progetti in atto, sta dimostrando come sia possibile creare e far funzionare un sistema energetico basato totalmente sull’uso di forme di energia rinnovabile. Proprio domenica scorsa, lo Stato ha celebrato con grandissimo orgoglio un traguardo che nel campo energetico può dirsi storico. Ha toccato 100 giorni di consumi energetici coperti al 100% da energie rinnovabili in un periodo totale di 144 giorni iniziato a marzo. Il risultato tanto strabiliante potrebbe capovolgere le sorti di un futuro energetico basato sull’agognata sostenibilità, lontano dall’uso smodato e dannoso di combustibili fossili.

L’impresa californiana così avanguardistica si fonda su un mix di fonti rinnovabili di energia: solare, eolico, idroelettrico e geotermico. Tutte queste risorse non hanno agito singolarmente, ma si sono mosse con sinergia. Sono state poi supportate da avanzati sistemi di accumulo, per garantire una fornitura energetica stabile e continua. Le sfide legate all’intermittenza delle energie rinnovabili, che preoccupavano molto inizialmente gli esperti, sono state superate grazie a una gestione intelligente dei flussi energetici.

Il gioco della politica nel cambiamento dell’energia

Il successo della California non è solo riguardante l’energia in sé, ma è anche una vittoria politica e sociale. Le politiche lungimiranti del governatore Gavin Newsom hanno portato lo Stato sempre più vicino ad essere energicamente indipendente e alimentato esclusivamente da fonti rinnovabili. A contribuire al cambiamento ecosostenibile californiano ci sono poi le decisioni che hanno coinvolto i veicoli, come lo stop della vendita di auto tradizionali dal 2035 (come in Europa) o il fermo delle trivellazioni per il petrolio dal 2045.

Newsom ha stanziato inoltre 52 miliardi di dollari per iniziative climatiche e ha introdotto una legge che obbliga le aziende a rendere pubblici i dati sulle loro emissioni. La normativa è la prima del suo genere negli Stati Uniti. In più, la scelta di estendere la vita della centrale nucleare di Diablo Canyon fino al 2045 mostra l’alto potenziale del nucleare come fonte di energia alternativa e sostenibile. La strada della California verso un futuro 100% rinnovabile dimostra che la transizione energetica è non solo possibile, ma anche realizzabile in grande.