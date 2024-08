WhatsApp sta preparando una nuova funzione davvero interessante. Essa permetterà agli utenti di reagire ai messaggi con un semplice doppio tap. La novità è stata individuata da WABetaInfo nella versione beta 2.24.16.7 per Android. Essa promette di rendere l’interazione ancora più veloce e intuitiva. Attualmente, per reagire a un messaggio è necessario aprire un menu dedicato. Ma con questa nuova funzione sarà sufficiente toccare due volte il testo desiderato. Inizialmente, la reazione disponibile sarà un cuore. Ma si prevede che in futuro saranno aggiunte altre opzioni. Questa modifica mira così, a semplificare l’uso della piattaforma, riducendo i passaggi necessari per esprimere una reazione.

WhatsApp, altre novità in arrivo: condivisione file in stile AirDrop e Chatbot di AI Studio

Ad ogni modo, tale funzione non prevede ancora la possibilità di essere disabilitata. Il che potrebbe causare reazioni accidentali se non si presta attenzione. Coloro che desiderano utilizzare emoji diverse da quella predefinita dovranno ancora accedere alla barra delle reazioni. È probabile che nelle versioni future verrà introdotto un interruttore per disattivare il doppio tap. Anche se per ora questa opzione non è disponibile. Tale novità si inserisce in un contesto di costante evoluzione dell’applicazione. La quale continua ad aggiungere nuove opzioni d’uso per migliorare l’esperienza utente.

Oltre alla nuova funzione di reazione ai messaggi, WhatsApp sta lavorando su altre innovazioni. Tra queste, una funzionalità per iOS simile ad AirDrop. Quest’ ultima utilizzerà i protocolli di Nearby Share per consentire la condivisione di file. Su Android, la nota piattaforma di messaggistica, rileverà automaticamente i dispositivi vicini. Mentre su iPhone sarà necessario scansionare un codice QR per avviare il trasferimento dei file. Questa modifica mira a facilitare la condivisione di contenuti tra dispositivi diversi. Migliorando così ulteriormente l’interoperabilità tra i due principali sistemi operativi.

Un’altra novità riguarda l’introduzione dei chatbot tramite AI Studio. Esso permetterá ai suoi utilizzatori di interagire con chatbot specializzati in vari argomenti. Come sport, danza e altro ancora. Tutto ciò arricchirà, ancora di più, l’esperienza di utilizzo dell’app, offrendo nuove modalità di interazione e supporto.