Truffa con un messaggio: agosto porta via soldi e dati agli utenti

È bastato un messaggio per truffare le persone senza che neanche se ne accorgessero. Una nuova truffa sta girando in questi giorni mettendo in crisi tantissimi utenti che adesso non saprebbero che prescindere.

Stando a quanto riportato, questo è un nuovo tentativo di phishing volto solo a rubare dati e soldi ai poveri utenti malcapitati.

Truffa tramite e-mail, con questo messaggio diverse persone sono rimaste fregate

Come si può vedere in basso, diverse persone sono rimaste fregate dal messaggio in questione. Il testo lascia pensare agli utenti che lo ricevono di poter avere a disposizione la possibilità di conoscere una donna tramite un sito di incontri. I malfattori, fingendosi una donna interessata ai poveri malcapitati, portano le persone a credere che qualcosa di positivo stia accadendo per loro. In realtà di positivo non c’è proprio nulla, in quanto il solo obiettivo è quello di rubare i dati personali degli utenti. Ecco il testo:

“Ciao!

Come stai? Questa sono io Rebekka. Lo sapevate?

Ho un’offerta molto immodesta per te, te lo dico subito!

Probabilmente ricordi, ero sposato, e quindi già sei mesi fa l’ho lasciato e ho divorziato …

Mi ha tradito, ha persino flirtato con mia sorella, bastardo!

Quindi ora sono solo, anche io sono annoiato, voglio rilassarmi, passare del tempo con qualcuno, andare da qualche parte.

Che ne dici di unirti a me, pago tutto io, non ci sono problemi con le finanze.

Penso che tu non abbia ancora capito chi sia :)

Dovrai rivelare tutte le carte e lasciare il tuo profilo sul sito di incontri: Rebekka_sweetie_931

Ci sono le mie foto, mi riconoscerete subito dalla foto!

Allora ti aspetto sul sito, scrivimi di profilo!

Con affetto, Rebekka“.

Dando uno sguardo al testo che è scritto veramente male in italiano, gli utenti possono capire tranquillamente che si tratta di una truffa. Anche guardando l’indirizzo e-mail si può arrivare a capire che è un inganno, in quanto il dominio non è assolutamente registrato presso un sito di incontri rinomato. Fate dunque molta attenzione.