Audi A6 e-tron: pronta al lancio la nuova gamma elettrica

Audi è ormai da tempo impegnata in una strategia di elettrificazione ambiziosa e ben strutturata. Ieri la casa dei quattro anelli ha svelato uno dei suoi step più importanti in questo suo piano verso la transizione elettrica: arriva finalmente la nuova gamma Audi A6 e-tron. Disponibile sia in versione berlina che station wagon (Avant), questa linea di modelli elettrici darà una spinta in avanti alla Audi, mettendo in campo modelli capaci di attrarre verso la mobilità elettrica anche gli automobilisti più scettici.

La Audi ha presentato prima il concept della versione berlina circa tre anni fa e poi nel 2022 aveva mostrato la sua versione Avant. Entrambi i modelli, come dichiarato dalla stessa casa tedesca, misurano 4,96 m di lunghezza, dimensioni che le vanno a posizionare direttamente tra le berline e le station wagon di fascia alta.

La gamma Audi dall’alta tecnologia

Basata sulla piattaforma PPE, già utilizzata per la Q6 e-tron, la nuova gamma Audi A6 e-tron porterà nel futuro la tradizione di Audi. Continuerà a presentare qualità e prestazioni, ma con un occhio in più all’innovazione tecnologica tipica ormai di tutte le vetture di lusso e non. Le foto spia che girano sul web ci hanno permesso di notare che i modelli di serie non si discosteranno troppo dai concept presentati, anche se comunque (ovviamente) vi saranno differenze. Il frontale avrà infatti particolari fari sdoppiati e i paraurti saranno meno elaborati rispetto ai prototipi iniziali. Gli specchietti retrovisori digitali saranno poi disponibili solo come optional.

L’interno dell’Audi A6 e-tron avrà un design molto moderno, affascinante e funzionale. Saranno presenti uno schermo per la strumentazione da 11,9″, un gigantesco schermo da 14,5″ per l’infotainment e, come optional, un secondo display da 10,9″ che va ad intrattenere il passeggero seduto al fianco del guidatore. Dal punto di vista meccanico, è probabile che la nuova gamma Audi condivida i powertrain con la Q6 e-tron. È attesa anche una versione più sportiva, la S6 e-tron, che potrebbe debuttare contemporaneamente o essere lanciata dalla società più in là.