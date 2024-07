WhatsApp: la nuova funzione ti farà comunicare con il mondo

WhatsApp ha lavorato ad una nuova innovativa funzionalità sorprendente che trasformerà il nostro modo di comunicare e ci permetterà di messaggiare con il mondo intero. Come? Traducendo istantaneamente i testi! La funzione, a quanto sembra, è in fase di test e sviluppo per il sistema operativo Android e già promette grandi cose. La nuova funzionalità di WhatsApp per la traduzione automatica sarà facilissima da utilizzare e non serviranno skills particolari.

Tradurre in un attimo con WhatsApp

Gli utenti di WhatsApp avranno davanti a loro molteplici scelte per la traduzione. Potranno selezionare un singolo messaggio e tradurlo manualmente, scegliendo la lingua di destinazione direttamente dall’interfaccia dell’app. Sarà anche possibile impostare la traduzione automatica per tutti i messaggi ricevuti in una lingua diversa da quella propria, utile esercizio oltre che opzione di grande comodità. Ciò significa infatti che, una volta configurata la funzione, non sarà più necessario tradurre manualmente un messaggio singolarmente, ma che compariranno già “pronti”.

Dopo aver scelto la lingua di destinazione, WhatsApp richiederà anche di scaricare il relativo pacchetto di traduzione. In tal modo l’app garantisce che queste vengano eseguite direttamente sul dispositivo dell’utente. Questo serve per una totale sicurezza e privacy, preservando la crittografia end-to-end che la caratterizza. I messaggi tradotti verranno visualizzati all’interno della chat con un’etichetta che ne indicherà poi la traduzione per non creare confusione, soprattutto se si comunica in più lingue.

Quando verrà lanciata, la traduzione automatica di WhatsApp supporterà le lingue più diffuse come inglese, arabo, spagnolo, russo ed altre, ma ne aggiungeranno di nuove in futuro. Purtroppo noi italiani dovremmo attendere un pochino più a lungo per testarla, finché la nostra lingua non sarà implementata. La funzione in ogni caso sarà sicuramente molto utilizzata per la sua praticità. Permetterà a persone che parlano idiomi diversi di comunicare su WhatsApp abbattendo qualunque barriera. Sicuramente, quando sarà disponibile a tutti, diverrà una delle funzioni più amate su WhatsApp e si andrà ad unire alle tantissime altre novità in arrivo sull’app di messaggistica.