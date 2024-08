La piattaforma di messaggistica più famosa in tutto il mondo e senza alcun dubbio, l’app tinte verdi di Meta, stiamo parlando senza dubbi di WhatsApp, la nota applicazione per scambiare messaggi in tempo reale manda infatti un bacino agli utenti a dir poco inarrivabile che continua a crescere sotto la spinta irrefrenabile degli aggiornamenti prodotti dal team di sviluppo che rendono l’applicazione sempre godibile e all’ultimo grido.

Il team di sviluppo infatti non va mai in vacanza e si occupa di mantenere l’applicazione sempre ricca di funzionalità utili e accattivanti in modo da rendere WhatsApp sempre moderno e in grado di competere su un panorama che in realtà domina incontrastato ormai da quasi un decennio.

Nuova funzione

ovviamente, come sappiamo tutti Meta è la diretta proprietaria di tantissime piattaforme social, tra le quali spicca senza Alcun dubbio anche Instagram, non c’è da sorprendersi dunque se qualche funzionalità possa arrivare in comune tra le varie piattaforme, ed è proprio quanto sta per accadere tra Instagram e WhatsApp dal momento che molto presto sarà possibile pubblicare reaction rapide i messaggi ricevuti con un semplice doppio tap.

La novità in questione è stata introdotta nell’ultima beta di WhatsApp per Android, verosimilmente però arriverà senza nessun problema anche nella versione iOS, proprio come accade per Instagram basterà semplicemente effettuare un doppio tap sul messaggio arrivato per fare apparire una area action rapida che al momento corrisponde al classico cuoricino che appare in basso attaccato al messaggio sul quale abbiamo effettuato il doppio tap.

Non si sa ancora in che modo WhatsApp gestirà questa funzionalità, c’è da aspettarsi la possibilità di impostare una Reaction di default che apparirà non appena effettuato il doppio tap al posto del cuoricino rosso che probabilmente sarà presente come preimpostazione modificabile, non rimane dunque che attendere per vedere l’evoluzione e l’arrivo definitivo della funzionalità,.