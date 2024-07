Meta continua a lavora per innovare WhatsApp integrando nuove interessanti funzionalità. Le ultime novità includono MetaAI e una rinnovata interfaccia per gli aggiornamenti di stato nella versione beta dell’app. Tali miglioramenti sono stati notati per la prima volta ad aprile ed ora alcuni utenti del programma di testing hanno segnalato la presenza di AI Studio nella versione beta per Android.

Ma cosa comporta questa nuova funzionalità? AI Studio consente agli utenti di interagire con una serie di chatbot personalizzati. Quest’ultimi sono stati progettati per rispondere a esigenze specifiche degli utenti. Ciò rende l’interazione con l’intelligenza artificiale meno impersonale e più coinvolgente.

WhatsApp cambia la sua interfaccia con l’AI

Gli utenti possono ora scegliere tra diversi chatbot specializzati in vari ambiti. Oppure possono sceglierne uno dal tono sarcastico, come “Bob the robot“. A tal proposito, è importante sottolineare che la privacy rimane garantita. I messaggi nelle chat e nei gruppi continuano ad essere protetti dalla crittografia end-to-end. Inoltre, le informazioni scambiate su WhatsApp non vengono inviate a Meta. L’azienda può utilizzare le interazioni con l’intelligenza artificiale per migliorare e implementare ulteriormente i suoi servizi.

Al momento, AI Studio è disponibile solo per un numero ristretto di utenti. Nello specifico, coloro che sono iscritti al programma beta. Non ci sono ancora informazioni su quando la funzionalità sarà disponibile per tutti gli utenti. Sulle tempistiche di rilascio, infatti, non ci sono state ancora notizie ufficiali.

Allo stesso tempo, gli sviluppatori di WhatsApp hanno introdotto una nuova interfaccia per gli aggiornamenti di stato per gli utenti Android. La nuova UI è più minimalista e semplificata, simile a quella già vista su WhatsApp per iOS. Il menu aggiornato è compatto e non sovrappone visivamente l’aggiornamento di stato. Ora, il menu include solo tre opzioni. Silenziare gli aggiornamenti, visualizzare le informazioni e inviare una segnalazione.

Tali innovazioni dimostrano come Meta continui a migliorare WhatsApp, rendendolo sempre più intuitivo e funzionale. Con l’introduzione dell’AI e l’aggiornamento dell’interfaccia, la piattaforma si conferma come una delle app più avanzate e sicure.