Il monitor LG di cui vi parliamo oggi è disponibile su Amazon ad un prezzo decisamente ridotto, il che facilita sicuramente l’acquisto da parte di tutti gli utenti che vogliono cercare di avere il massimo con il minimo sforzo.

Il modello è l’LG ML60SP, un monito da 27 pollici di diagonale, che risulta essere caratterizzato dalla presenza di risoluzione FullHD, sfruttando tecnologia LED IPS, ma che allo stesso tempo è in grado di supportare l’AMD Freesync, così da poter arrivare a godere di un refresh rate pari a 75Hz. L’audio è gestito alla perfezione da altoparlanti stereo da 10W, che riescono a garantire un ottimo dettaglio ed una precisione quasi unica nel proprio genere.

Scoprite subito le offerte Amazon che potete avere solo oggi con il nostro canale Telegram, oltre a ricevere i migliori codici sconto gratis.

Monitor LG in promozione oggi su Amazon

Un monitor LG ad un prezzo veramente da saldo, questo è ciò che vi attende su Amazon nei prossimi giorni, con la possibilità comunque di acquistare questo ottimo prodotto con una spesa finale di soli 119,99 euro, approfittando dell’ulteriore riduzione del 29% applicata direttamente sul prezzo mediano di 167,94 euro raggiunto nello stesso periodo. Potete collegarvi qui per l’acquisto.

Nella parte posteriore è possibile trovare una buona selezione di output che estendono al massimo la versatilità del prodotto stesso: sono presenti due porte HDMI 1.4 (HDCP 1.4), ma anche una VGA, compatibile quindi con i computer di vecchia generazione. Non manca all’appello un ingresso AUX, utilissimo ad esempio nel caso in cui si voglia utilizzare un microfono, oppure anche per collegare cuffie con il cavo, di vario genere.

Le dimensioni sono in linea con gli standard a cui siamo solitamente abituati, passando più che altro per 611,2 x 362,6 x 72,7 millimetri, nel caso in cui lo vogliate appendere, sappiate che è presente anche un attacco VESA posteriore da 100×100.