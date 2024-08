Il prezzo Amazon delle Samsung Galaxy buds FE è dimezzato solamente in questi giorni, gli utenti si ritrovano ad avere la bellissima possibilità di approfittare di un risparmio quasi mai visto prima, così da avere la certezza di accedere ad un prodotto tanto bello, quanto interessante.

Come avrete capito, stiamo parlando delle Samsung Galaxy buds FE, cuffiette true wireless che risultano essere perfettamente compatibili con qualsiasi sistema operativo attualmente in commercio, sia esso Android, iOS, Windows o MacOS, nel pieno delle loro funzionalità. In netto contrasto con un prezzo decisamente ridotto rispetto alle dirette concorrenti, troviamo la cosiddetta cancellazione attiva del rumore (o meglio definita ANC), che innalza notevolmente il livello qualitativo del prodotto stesso.

Samsung Galaxy Buds FE: attenzione allo sconto di oggi

Samsung Galaxy Buds FE in promozione su Amazon, il loro prezzo è fortemente più basso del normale, infatti gli utenti si ritrovano a poter spendere circa il 45% in meno del listino originario, che era di 109 euro, così da poter arrivare ad investire solamente 59,99 euro. Aprite subito questo link per l’acquisto.

Il dispositivo presenta comunque alcune specifiche tecniche di alto livello, come una autonomia più che soddisfacente, tanto da arrivare anche a settimane di utilizzo continuativo, prima di dover ricorrere alla presa a muro (tutto dipende, inoltre, dal volume massimo raggiunto e dall’anc), passando poi per la presenza di ben 3 microfoni sulla sua superficie, così da riuscire a garantire una buona registrazione e resa in chiamata. Il prodotto è in commercio dal 2023, può essere acquistato in due versioni differenti tra loro, sempre approfittando della garanzia legale della durata di 24 mesi, che va a coprire i difetti di fabbrica, non i danni accidentali che gli utenti potrebbero causare.