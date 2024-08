TIM si esalta ad AGOSTO 2024: 3 offerte con 300 GB e un regalo

Di continuo i grandi gestori provano a riprendersi i loro utenti. Ogni stagione vede diverse campagne promozionali susseguirsi con tantissime offerte interessanti. Con la forte ascesa che ha visto i gestori virtuali risalire rapidamente la china, i grandi provider hanno dovuto prendere delle contromisure utili per consentire il rientro di tanti utenti e l’arrivo di tanti nuovi clienti. Come si può vedere attualmente, tra i grandi gestori che riescono ad ottenere quotidianamente un grande riscontro c’è TIM, operatore che non ha di certo bisogno di presentazioni.

Tra tutti i migliori gestori in circolazione, c’è senza dubbio anche il nome di TIM. L’azienda sta mettendo su una vera e propria ondata di super offerte. Quelle disponibili attualmente fanno tutte parte della gamma famosissima chiamata Power. Sono tre le soluzioni mobili, tutte piene di giga.

TIM ha provato a battere Iliad e ci è riuscita: l’azienda lancia di nuovo le Power

La prima Power è la Special, una soluzione che ogni mese ha un prezzo di 9,99 €. Al suo interno tutti gli utenti possono trovare sicuramente minuti senza limiti verso tutti con 200 SMS. Oltre a questo, c’è anche la possibilità di avere 300 giga in 5G.

Chiudono il gruppo le altre due offerte della gamma Power: la Iron e la Supreme Easy. In entrambi i casi non cambia nulla per quanto riguarda minuti e messaggi, praticamente uguali a quelli dell’offerta precedente. Per quanto riguarda i giga, la prima soluzione ne offre 150 in 4G e la seconda 200 in 4G. Il prezzo rispettivamente è di soli 6,99 € al mese e 7,99 € al mese.

Queste offerte sono tutte disponibili praticamente gratis per il primo mese dalla sottoscrizione. TIM esige il primo pagamento dal secondo mese in poi. A sceglierle possono essere solo gli utenti che provengono da Iliad e dai gestori virtuali sul territorio. Al momento sono tutte e due disponibili.