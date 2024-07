TIM Power: le 3 offerte più amate dell'estate fino a 300 GB

Era difficile pensare che un gestore forte come TIM potesse abdicare all’improvviso. Effettivamente l’azienda ha deciso di prendere al volo il periodo estivo e lanciare una campagna promozionale piena di opportunità. Sono attualmente ritornate le tanto amate offerte della gamma Power.

Al momento le offerte in questione sono certamente le migliori, siccome riescono a garantire minuti, messaggi e giga in abbondanza. Per poterle sottoscrivere, bisogna rispondere ad alcuni requisiti ben precisi: il gestore non vuole che le sottoscrivono tutti. L’obiettivo è infatti mirare a colpire alcuni provider in particolare.

TIM: ecco cosa c’è all’interno delle nuove Power

Con tutte le offerte attualmente disponibili nel mondo della telefonia mobile, non c’è dubbio che quelle di TIM siano le migliori. L’azienda italiana sta riuscendo a mettere in piedi una serie di successi basati sulle sue offerte della gamma Power, tutte molto interessanti e soprattutto piene di contenuti.

Bisogna precisare un aspetto: tutte e tre le offerte possono sembrare simili in quanto offrono minuti senza limiti e 200 messaggi verso tutti. La differenza sta nel quantitativo di giga e nei prezzi mensili.

La Power Special costa 9,99 € al mese e garantisce ogni mese addirittura 300 giga in 5G per navigare sul web. L’altra offerta famosissima si chiama Power Iron emette in circolazione per gli utenti ben 150 giga in 4G per 6,99 € al mese. L’ultima offerta invece si chiama Power Supreme Easy ed al suo interno ecco 200 giga in 4G. Il prezzo è di 7,99 € al mese.

Le soluzioni disponibili attualmente sono disponibili solo ed unicamente per alcuni gestori mobili. Questo significa che solo chi proviene da determinate realtà può decidere di scegliere una delle Power di TIM. L’azienda ha deciso di indirizzare le sue offerte solo a chi proviene da Iliad e dai gestori virtuali. Oltre a questo, il primo mese viene offerto totalmente gratis per cui non bisognerà pagare nulla.