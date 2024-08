CoopVoce: bastano 7 EURO al mese per avere 150 GIGA

Tanti gestori sono riusciti a dare il massimo nell’ultimo periodo e tra questi ce ne sono tantissimi virtuali. CoopVoce è probabilmente l’azienda migliore in cui gli utenti potessero imbattersi, dal momento che le sue offerte non scadono mai e sono anche strapiene di contenuti.

Secondo quanto riportato, al momento le più grandi promozioni mobili appartengono proprio a CoopVoce. Dopo aver avuto grande successo durante la campagna invernale, il provider virtuale vuole continuare a dare prove di forza e con le sue offerte EVO ci può riuscire. Queste soluzioni sono state ben viste da tantissimi utenti che infatti hanno deciso di fare dietrofront. L’obiettivo delle persone infatti oggi è quello di risparmiare avendo comunque tutto e questa volta è possibile con uno dei gestori che offre la maggior qualità.

CoopVoce vuole dare una prova di forza e prima che possa terminare l’estate, in quanto con le sue grandi offerte ha rispolverato quanto visto nel 2023. Il dominio dunque è pronto a tornare e questa volta in maniera irrimediabile per la concorrenza. Ovviamente le offerte sono dedicate solo ed esclusivamente ad alcuni utenti come solito del gestore. Oltre a questo ci sono anche altre opportunità, come quella legata ai primi due mesi di utilizzo.

CoopVoce: la EVO 150 propone delle vere e proprie bombe, ecco quanto costa

Il vero punto di forza dei gestori virtuali è quello di riuscire a tenere dei prezzi bassissimi che durano in eterno. Quando un utente sceglie ad esempio un’offerta del provider CoopVoce, sa benissimo che quella andrà avanti per sempre allo stesso prezzo. Al suo interno la soluzione di cui si parla oggi riesce a garantire minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi verso tutti e anche 150 giga in 4G.

Il prezzo mensile di questa promo è di 7,99 € al mese per sempre. Gli utenti che la scelgono possono avere anche i primi due mesi gratis sottoscrivendola entro il 7 agosto.