WhatsApp: 3 funzioni esclusive da scaricare dal web che nessuno conosce

Quando WhatsApp ha deciso di battere la concorrenza ha messo in campo tutte le sue forze. Inizialmente si trattava dell’unica applicazione di messaggistica istantanea, che poi è diventata famosa grazie a tante nuove aggiunte. Questa soluzione garantisce al suo interno diverse funzionalità ma anche una grande attenzione alla privacy degli utenti. Tutti infatti ricordano di quando il pericolo dello spionaggio è stato totalmente cancellato da WhatsApp.

Al momento però qualcuno avrebbe segnalato la presenza di una nuova piattaforma in grado di portare scompiglio anche se in maniera molto meno marcata rispetto alle app per lo spionaggio di un tempo.

WhatsApp: queste sono le 3 funzionalità da scaricare dal web, sono app di terze parti

Dopo averne viste molte di app di terze parti per WhatsApp, ecco che se ritorna a parlarne. Esistono svariate applicazioni che consentono di avere a disposizione delle funzionalità molto interessanti che vanno contro alcuni canoni che la celebre piattaforma di messaggistica detta.

Al momento l’app di cui si discute di più è sicuramente Whats Tracker, soluzione molto usata per scoprire i movimenti del partner all’interno di WhatsApp. In breve questa piattaforma consente di selezionare alcuni numeri di telefono da tenere d’occhio per capire quando entrano o escono da WhatsApp. La persona che usa Whats Tracker riceverà una notifica ogni volta che il numero da lui monitorato entrerà o uscirà da WhatsApp. Chi dunque nasconde il suo ultimo accesso, non potrà nulla.

L’altra applicazione molto interessante di cui si parla tanto è sicuramente Unseen. La piattaforma in questione consente di avere a disposizione i messaggi in arrivo su WhatsApp senza aprire l’app di messaggistica. In questo il proprio ultimo accesso non si aggiornerà mai.

L’ultima app di cui si discute tanto è WAMR, piattaforma utile per il recupero dei messaggi cancellati di proposito. Basta usare questa e tutti i messaggi che verranno cancellati prima che voi possiate leggerli, potranno essere ripristinati.