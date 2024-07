Google Pixel 9 e 9 Pro, trapelano nuovi renders

Il noto colosso del settore tech Big G terrà un evento di presentazione molto importante Il prossimo 13 agosto 2024. In particolare, durante questo evento l’azienda presenterà ufficialmente i suoi nuovi smartphone di punta. Ci stiamo riferendo ai nuovi Google Pixel 9 e Google Pixel 9 Pro XL. Fino ad ora ne abbiamo sentito ampiamente parlare. Tuttavia, nel corso delle ultime ore, sono state pubblicate in rete nuove immagini renders che ci confermano il design. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Google Pixel 9 e Google Pixel 9 Pro XL, ecco alcune nuove immagini renders

Nel corso delle ultime ore sono state pubblicate in rete delle nuove immagini renders dei top di gamma del colosso Big G. Dalle immagini in questione, possiamo notare come il prossimo Google Pixel 9 potrà contare sul retro su due fotocamere posteriori. Il fratello maggiore Google Pixel 9 Pro XL, invece, potrà contare addirittura su tre fotocamere posteriori.

Dalle immagini risulta poi evidente come il modello Pro potrà contare su un ulteriore sensore, di cui al momento non abbiamo molti dettagli. Svelate poi da questi renders anche alcune delle future colorazioni dei due dispositivi, ovvero White and Pink. Per quanto riguarda il resto, l’azienda ha deciso di non modificare molto rispetto a quanto aveva fatto l’azienda in passato su altri dispositivi.

In questi ultimi giorni si è parlato in rete anche dei prezzi di vendita o almeno la fascia di appartenenza di questo dispositivo. Secondo le ultime indiscrezioni, alcuni smartphone di questa nuova serie avranno un prezzo simile se non uguale a quello dei precedenti modelli. Dal punto di vista prestazionale, invece, sembra che l’azienda abbia deciso di adottare uno dei suoi processori. In questo caso, si parla del possibile arrivo di Google Tensor G4. Insomma, abbiamo avuto modo di scoprire in anteprima già alcune caratteristiche dei prossimi top di gamma di casa Google.