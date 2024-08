Acquistare una smart TV TCL non è mai stato così facile, in questi giorni gli utenti possono approfittare di un risparmio fuori dal normale sull’acquisto di un prodotto completo in ogni sua parte, oltre che essere particolarmente grande e performante.

Il modello in questione è la TCL 55T8A, una smart TV con tecnologia QLED da 55 pollici di diagonale, che nasconde al proprio interno anche qualche piccola chicca. In primis può raggiungere un refresh rate da 144Hz, il che facilita indiscutibilmente il gaming, anche grazie al supporto al VRR, ovvero il variable frame rate, che amplia non di poco le possibilità degli amanti del gioco da console, e non solo.

Smart TV TCL: il prezzo è da urlo su Amazon

Quanti di voi vorrebbero poter acquistare una smart TV pagando relativamente poco? scommettiamo tantissimi, ecco che in questi giorni con la promozione di casa TCL ne avrete davvero la possibilità. Il modello in questione in media è stato commercializzato ad un prezzo estremamente conveniente: nell’ultimo periodo il suo valore mediano è stato di 530 euro, ma con l’offerta corrente la spesa va a ridursi a soli 481,50 euro. Lo potete acquistare qui.

Le specifiche tecniche di rilievo o da tenere sempre sotto controllo sono più che altro legate ad alcune funzionalità aggiuntive decisamente interessanti: compatibilità con l’assistente vocale Google Assistant e Amazon Alexa, per poter raggiungere una serie di funzionalità semplicemente con la propria voce, passando anche per il Dolby Vision e Atmos. Tutto questo con dimensioni relativamente contenute: 31,6 x 122,5 x 77,1 centimetri, e la presenza di una base d’appoggio centrale che facilita il posizionamento di ciò che desiderate al di sotto del televisore stesso. Per tutte le informazioni del caso, collegatevi subito al link inserito sopra.