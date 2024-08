Meta sta per rivoluzionare il modo in cui interagiamo sui social con l’impiego dell’intelligenza artificiale. L’azienda ha introdotto AI Studio negli Stati Uniti, un innovativo strumento che consente di creare versioni digitali di sé stessi. Suddetti Avatar sono utilizzabili su piattaforme come Instagram, WhatsApp, Messenger. Inoltre, agiscono anche sul web.

Si tratta di assistenti virtuali personalizzati, capaci di rispondere ai commenti dei follower su Instagram e di condurre conversazioni dirette nelle chat. L’obiettivo principale è facilitare la comunicazione per creativi e imprenditori. Ciò consentendo a un alter ego virtuale di mantenere il contatto con il pubblico.

Instagram introduce nuovi avatar intelligenti

Il funzionamento di AI Studio è semplice e accessibile. Gli utenti statunitensi possono accedere alla piattaforma tramite il sito web di Meta o direttamente dall’app di Instagram. Qui è possibile personalizzare il proprio avatar intelligente. Quest’ultimo può essere “addestrato” utilizzando i contenuti di Instagram dell’utente, con la possibilità di specificare argomenti da evitare e link da condividere in automatico. Gli utenti possono anche impostare le risposte automatiche. Inoltre, hanno la possibilità di selezionare gli account con cui l’intelligenza artificiale potrà interagire.

Oltre agli avatar personalizzati, AI Studio introduce anche un mondo di nuovi personaggi virtuali. Meta mira a competere con piattaforme come Character.AI e Replika. Qui gli utenti possono interagire con chatbot tematici. Così come OpenAI con il GPT Store, anche Meta permetterà la condivisione degli avatar intelligenti creati. In tal modo li renderà disponibili per l’interazione di chiunque. Meta garantisce che gli account AI saranno identificati in modo chiaro su tutte le piattaforme.

I creator avranno a disposizione un manuale dettagliato che spiega il processo di sviluppo e l’importanza di stabilire limiti tematici per il proprio avatar. Sarà interessante osservare come gli utenti reagiranno a tale novità e come i creator e le aziende gestiranno la nuova tecnologia. Suddetta rivoluzione promette di semplificare la comunicazione online, nello specifico su social come Instagram, ma richiederà certamente un approccio attento e responsabile.