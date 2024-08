Cerchia e Cerca risulta una novità apprezzatissima del panorama Android. Anche se non si tratta di una funzione inedita, rappresenta un esempio di come l’ottimizzazione dell’interfaccia utente e dei processi possa trasformare le cose. In tal modo una funzione precedentemente poco sfruttata si trasforma in una di successo. Google Lens, infatti, offriva già la possibilità di effettuare ricerche selezionando porzioni di immagini. Il processo però risultava complicato e poco intuitivo. Ora, grazie a Cerchia e Cerca, la procedura è diventata immediata e accessibile.

Considerando il successo di tale innovazione, non sorprende scoprire che Google stia per introdurre una variante della funzionalità nella versione desktop di Chrome. Dunque, la funzione viene estesa a PC, Mac e Chromebook. Nelle versioni beta di Chrome 128 e ChromeOS 127, è già presente la nuova opzione “Cerca con Google Lens“. Su Chromebook, l’icona di Google Lens appare direttamente nella barra degli indirizzi. Mentre su PC o Mac è possibile aggiungere una scorciatoia alla funzione nella barra laterale.

Su desktop arriva Cerchia e Cerca

La sezione “Novità di Chrome” della beta 128 contiene già una descrizione dettagliata della funzione. Qui viene indicato che la feature è matura e probabilmente vicina al rilascio nella versione stabile del browser.

A Mountain View hanno deciso di associare nominalmente la funzione a Google Lens. Ciò probabilmente per evitare di utilizzare la denominazione “Cerchia e Cerca”, che descrive una gestualità specifica più adatta all’uso su smartphone che su computer, anche quando dotati di touchscreen. Oltre tale differenza, “Cerca con Google Lens” offrirà la stessa possibilità di selezionare liberamente porzioni dello schermo per poi sottoporle al motore di ricerca. Dunque, il processo è lo stesso di quello offerto da Cerchia e Cerca.

Tale evoluzione rappresenta un ulteriore passo avanti nella capacità di Google di integrare funzionalità intelligenti e intuitive nei propri prodotti. Il tutto migliorando l’efficacia e l’efficienza della ricerca visiva. Con l’introduzione di “Cerca con Google Lens” su Chrome desktop, l’azienda continua a dimostrare la propria leadership nell’innovazione tecnologica. Ciò offrendo strumenti sempre più avanzati e user–friendly che rispondono alle esigenze degli utenti su diverse piattaforme.