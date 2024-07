Instagram ha da poco annunciato un’interessante aggiunta alla sua piattaforma. Una novità progettata per rivoluzionare l’esperienza di creazione di contenuti video. Gli utenti ora potranno finalmente arricchire i loro Reel aggiungendo fino a 20 brani musicali diversi, in un unico video. Una funzionalità sviluppata per soddisfare le esigenze dei creatori. I quali, desiderano ampliare le loro possibilità creative. Andando oltre la tradizionale traccia audio singola.

Come funziona l’aggiunta di più brani ai reel su Instagram

Secondo quanto dichiarato l’introduzione dei mix audio multipli consentirà di mescolare diverse tracce musicali. A cui si potranno aggiungere testi, adesivi e clip video. Al fine di creare contenuti più complessi e coinvolgenti. Tale iniziativa è stata accolta con enorme entusiasmo dalla community di creators. Questi ultimi, infatti, ora potranno sfruttare appieno gli strumenti messi a disposizione dall’applicazione. Così da poter esprimere la propria creatività senza limitazioni. In più, ogni mix audio personalizzato potrà essere etichettato con il nome dell’utente che lo ha creato. Così da consentire agli altri di utilizzarlo e condividerlo nei propri video. Cosa che promuove la condivisione e la collaborazione tra gli utilizzatori di Instagram.

L’aggiornamento è stato sviluppato attraverso un nuovo pulsante denominato “Aggiungi al mix“. Esso è accessibile direttamente dall’editor video di Instagram. Da qui, sarà possibile, selezionare le tracce musicali desiderate, decidere quali parti delle canzoni utilizzare e posizionarle strategicamente all’interno del loro video. Dopo aver personalizzato il mix audio, è possibile abbinare le tracce con testi, sticker e clipvideo. Arricchendo ulteriormente il contenuto. Una volta pubblicato, le persone che visualizzano il video potranno esplorare tutte le tracce audio incluse. Oltre ad avere la possibilità di poterle utilizzare nei propri contenuti. Ampliando così la visibilità e il lavoro dei creatori su Instagram.

Questa nuova funzione è attualmente in fase di lancio e sarà disponibile per tutti nelle prossime settimane. Cosa che contribuirà a consolidare la piattaforma come una realtà sempre più orientata alla creatività e alla condivisione.