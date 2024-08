Samsung ha sta lavorando per portare la versione aggiornata della One UI su molti device. In particolare, gli sforzi del gigante coreano si stanno concentrando sull’ottimizzazione dell’interfaccia utente per dispositivi ancora inediti come il Galaxy M55s.

Questo modello non è ancora stato presentato ufficialmente dal brand ma sono presenti alcuni riferimenti in relazione proprio alla One UI. Il Galaxy M55s appare come uno dei device che saranno aggiornati in quanto il nome appare sui server OTA dedicati al rilascio dell’update.

Il device in questione ha superato il test software dedicato alla One UI per ben quattro volte nell’arco dei test svolti. Questo conferma che i lavori di ottimizzazione sono in fase avanzata e presto potrebbe esserci l’annuncio ufficiale.

Samsung sta ultimando gli ultimi aspetti software del prossimo Galaxy M55 5G, la conferma arriva dalla fase di test della One UI

Stando alle indiscrezioni emersi, il Galaxy M55 5G si configura come una evoluzione del modello precedente ma con alcune novità. Il nuovo device targato Samsung è caratterizzato dal seguente numero di modello SM-M558B, declinato poi nelle varie versioni disponibili con i riferimenti M558BXXU0AXG7, M558BODM0AXG7 e M558BXXU0AXG7.

Inoltre, uno smartphone con il numero di modello SM-M558B è stato avvistato su Geekbench, permettendo di scoprire alcuni dettagli in merito alle caratteristiche tecniche e alle performance. Il Galaxy M55S ha totalizzato 1.003 punti nei test in single core e 2.309 punti nei test multi core.

Questi risultati sono possibili grazie al SoC Snapdragon 7 Gen 1 con il sistema che potrà supportare anche su 8GB di RAM. Il passaggio su Geekbench svela che il sistema sarà basato su Android 14 e sull’interfaccia proprietaria One UI 6.1.

Ricordiamo che il modello precedente era caratterizzato da un display AMOLED+ da 6,7 pollici dotato di risoluzione FHD+. Il pannello può raggiungere un valore di refresh rate a 120Hz e i 1.000 nit di luminosità massima. Non resta che attendere ancora poche settimane per poter ammirare dal vivo la nuova generazione.