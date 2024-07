Il sotto brand di Vivo continua a sfornare nuovi prodotti di rilievo. In particolare, ci stiamo riferendo al prossimo iQOO Z9s Pro. Proprio di lui si è parlato in queste ultime ore. Lo smartphone è stato infatti avvistato sul noto portale di benchmark Geekbench dove sono state quindi riportare alcune delle presunte specifiche tecniche di questo dispositivo. Andiamo a vedere qui di seguito i dettagli.

IQOO Z9s Pro, il nuovo smartphone dell’azienda avvistato su Geekbench

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi smartphone a marchio iQOO è stato avvistato sul noto portale di benchmark Geekbench. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo iQOO Z9s Pro. Lo smartphone in questione è stato registrato sul portale con il numero di modello Vivo L2305. In particolare, è riuscito a totalizzare fino a 1137 punti in single core e 3044 punti in multi core.

https://x.com/saaaanjjjuuu/status/1816702985151357178

Oltre a questo, come già detto, il portale in questione ci ha confermato anche alcune delle future presunte specifiche tecniche. Secondo quanto riportato dal sito, il prossimo iQOO Z9s Pro sarà alimentato da un processore Snapdragon 7 Gen 3. A supporto, sembra che saranno presenti fino ad almeno 12 GB di memoria RAM. Per quanto riguarda il software, invece, sappiamo ormai per certo che a bordo del nuovo device ci sarà l’ultima release del software di casa Google, ovvero Android 14, con l’interfaccia utente personalizzata da iQOO.

Oltre ai benchmark, però, il noto leaker Sanju Choudary ha riportato sul social network X qualche altra informazione riguardante le presunte specifiche tecniche. Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo medio di gamma di casa iQOO sarà dotato di un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 6.78 Pollici. Il pannello dovrebbe essere curvo ai lati e sembra che non mancherà la presenza di un display con tecnologia OLED. Il leaker ha inoltre rivelato che lo smartphone potrà contare su una batteria piuttosto capiente da 5500 mah.