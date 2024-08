Tesla ha recentemente pubblicato un post su X dove viene mostrato il luogo in cui verrà costruita la nuova fabbrica per camion elettrici chiamata Semi Factory. La produzione di questi veicoli era già iniziata nel 2017 ma solamente qualche anno fa sono stati mostrati al pubblico 70 esemplari in tutto. Questo perché non si era davvero pensato ad una produzione su larga scala anche perché questi ultimi sono stati utilizzati solamente internamente all’ azienda. Tesla promette di realizzare molti più camion elettrici poiché questo segnerà il cambiamento per un mondo più green.

La nuova fabbrica verrà realizzata nel Nevada in un ampio terreno che garantirà una maggiore superficie per la Gigafactory. L’ obiettivo è quello di iniziare la produzione entro la fine del 2025. Questo progetto è molto importante per la società dato che potrà contribuire alla produzione di camion elettrici in modo da avere più possibilità di vendita per le aziende che vogliono dei veicoli affidabili ma che non inquinino troppo. Per adesso la fabbrica è in fase di costruzione ma promette di essere davvero una Gigafactory dalle dimensioni che avrà una volta terminata.

Tesla, ecco alcune novità sulla Semi Factory

La Semi Factory di Tesla è molto innovativa e secondo le foto pubblicate da Dan Priestley, sarà una fabbrica veramente enorme. Secondo le immagini la fabbrica si trova ancora nelle fasi iniziali poiché si stanno gettando ancora le fondamenta, ma secondo i piani di Tesla la produzione dovrebbe iniziare entro la fine del 2025, quindi i primi modelli li vedremo nel 2026. Secondo quanto emerso dalle dichiarazioni rilasciate dall’ azienda, la produzione dovrebbe aggirarsi intorno ai 50.000 esemplari all’ anno in modo da soddisfare le esigenze del mercato. I nuovi camion elettrici per adesso non verranno esportati in Europa dato che probabilmente bisognerà aspettare il completo avvio della fabbrica per vedere alcuni modelli anche in Europa.

Le nuove tecnologie aiutano a realizzare impianti come questo soprattutto se quest’ ultimo ha lo scopo di realizzare dei veicoli che contribuiranno alla salvaguardia del nostro pianeta.