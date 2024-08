Continuano a emergere dettagli sulle innovazioni legate all’intelligenza artificiale che Google introdurrà con il Pixel 9. Smartphone il cui lancio è previsto per il 13 agosto 2024. Secondo un recente leak divulgato dal noto informatore OnLeaks, il Pixel9 presenterà una funzione chiamata “Aggiungimi a questa foto”.

Il video è stato però eliminato da YouTube. Questo mostrava una ragazza che, utilizzando il suo Pixel 9, scattava una foto a due amici davanti a un furgone. Successivamente, la fotografa cambiava posizione con i due soggetti della foto. Mentre sul display questi apparivano come figure evanescenti accanto a lei. Scattando una seconda foto, l’IA del cellulare combinava le due immagini, creando un unico scatto che includeva tutte e tre le persone. Questo risultato è possibile solo se le due foto condividono lo stesso sfondo. Così da poter unire tutto in modo fluido e naturale, attraverso ovviamente il potere dell’ AI.

Pixel 9: innovazione e sfumature di realtà

La funzione “Aggiungimi a questa foto” rappresenta un ulteriore passo avanti nei confini tra ciò che è reale e ciò che non lo è. Tale novità sembra seguire la scia di strumenti innovativi già introdotti da Google nei modelli Pixel precedenti. Come è stato con la “Gomma Magica“, la quale consente di rimuovere oggetti o persone dalle fotografie. Oltre a “Scatto Migliore“, che permette di sostituire il volto di una persona con uno scatto più recente. Insomma il Pixel 9 continua a sfruttare l’intelligenza artificiale per migliorare la sua esperienza fotografica.

Queste tecnologie, dunque, arricchiscono le capacità fotografiche dei dispositivi. Ma aprono anche nuove possibilità creative per gli utenti. Tanto da consentire loro di manipolare le immagini in modi prima impensabili. Con il Pixel 9, Google sembra determinato a spingere ulteriormente i confini della fotografia digitale. Ciò grazie all’ offerta di strumenti sempre più avanzati e user-friendly. La capacità di unire due foto distinte in una sola immagine coerente dimostra l’impegno dell’azienda nel fornire soluzioni innovative. Sempre più volte migliorare l’interazione con la tecnologia fotografica quotidiana.