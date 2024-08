A quanto pare il produttore tech Huawei sta per annunciare in veste ufficiale sul mercato alcuni nuovi tablet. Ci stiamo riferendo ai nuovi Huawei MatePad Pro 12.2 e Huawei MatePad l 12. Si tratta di due dispositivi di un certo livello e che a quanto pare saranno annunciati ufficialmente a brevissimo. L’azienda terrà infatti un evento di presentazione ufficiale il prossimo 6 agosto 2024. Nel corso delle ultime ore, l’azienda ha pubblicato alcune immagini renders che ci hanno svelato il design. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Huawei sta per annunciare a breve due nuovi tablet, ecco i dettagli

Nel corso delle ultime ore sono state pubblicate in rete alcune immagini renders dei prossimi tablet del produttore tech Huawei. Come già accennato in apertura, uno di questi dispositivi è il prossimo Huawei MatePad Pro 12.2. Come suggerisce il nome, il display avrà una diagonale pari a 12.2 pollici. L’azienda sembra che abbia lavoro molto sulle cornici attorno allo schermo, dato che ora sembrano sottili e tutte simmetriche tra loro.

Immancabile poi anche per questo dispositivo il supporto alla Keyboard di Huawei e al pennino dell’azienda. Dal punto di vista tecnico, invece, alcuni rumors passati hanno suggerito la possibile presenza del soc di casa Huawei, cioè il soc Kirin 9010. Il produttore tech, però, ha pubblicato in rete anche alcune immagini renders ritraenti un altro tablet in arrivo.

Ci stiamo riferendo questa volta al prossimo Huawei MatePad Air 12. Quest’ultimo, in particolare, sarà dotato o anch’esso di un ampio display con delle cornici attorno estremamente sottili e simmetriche tra loro. L’immagine teaser in questione ha anche rivelato alcune delle colorazioni ufficiali per questo modello, ovvero Pink, White e Green. Insomma, si tratta di due nuovi tablet che promettono savvero delle buone performance. Non ci resta che attendere il debutto ufficiale di questi nuovi dispositivi che, ricordiamo, saranno svelati ufficialmente durante un evento dedicato che si terrà il prossimo 6 agosto 2024.