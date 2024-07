In attesa dell’evento Made by Google, che quest’anno si terrà in anticipo il 13 agosto, il colosso di Mountain View ha svelato ufficialmente i suoi nuovi smartphone Pixel 9 Pro e 9Pro Fold. I dispositivi sono stati presentati attraverso due video teaser sul sito web ufficiale. Oltre a tali modelli, Google presenterà anche il Pixel 9 e il Pixel9 Pro.

A tal proposito, negli ultimi anni, l’azienda ha intensificato i suoi sforzi per affermarsi nel mercato italiano. A tal proposito, i dispositivi Pixel sono ormai presenti anche negli store fisici. Eppure, sembra che i modelli pieghevoli non facciano ancora parte della strategia di distribuzione per l’Italia. Infatti, il Pixel9 Pro Fold, come il precedente Pixel Fold, non sarà disponibile nel nostro paese.

Google rivela nuovi dettagli sulla serie Pixel 9

Suddetta informazione è confermata direttamente dallo Store ufficiale dell’azienda di Mountain View. La versione italiana del sito menziona solo il Pixel 9 Pro in relazione all’evento di agosto. Mentre la versione tedesca include anche il Pixel9 Pro Fold. Tale dettaglio è evidente confrontando le schermate delle due pagine.

Google ha deciso di distribuire il Pixel 9 Pro Fold in Europa solo in alcuni paesi. Nello specifico, si tratta di Francia, Germania, Regno Unito e Danimarca. A livello globale, il dispositivo sarà disponibile negli Stati Uniti, in Australia, Canada. Giappone, Singapore e Taiwan.

La decisione di Google di non includere l’Italia nella lista dei paesi che riceveranno il Pixel9 Pro Fold potrebbe essere dovuta a diverse ragioni. Tra cui considerazioni di mercato e logistiche. L’evento di agosto sarà quindi un’occasione importante per scoprire tutte le novità dei nuovi dispositivi Pixel. Durante il Made by Google sarà possibile capire come l’azienda intende fronteggiare la concorrenza. L’evento sarà disponibile per tutti gli appassionati ed esperti, anche in Italia. Sarà interessante seguirlo anche se il Pixel 9 Pro Fold non sarà disponibile nella nostra Penisola.