Apple ha introdotto l’ultima beta di iOS 18, che presenta una delle novità più attese dagli utenti. Si tratta della registrazione e trascrizione automatica delle chiamate. Questa nuova funzione è il risultato dell’implementazione dell’intelligenza artificiale avanzata di Apple. Essa rappresenta un importante passo avanti nella gestione delle telefonate. Le persone ora avranno la possibilità di avviare la registrazione delle chiamate direttamente dall’interfaccia del loro iPhone tramite un pulsante dedicato. Tale opzione cattura così il contenuto audio della conversazione, per poi trascriverlo in formato testuale. Alla conclusione della chiamata, un file di nota sarà generato automaticamente. Quest’ ultimo conterrà la trascrizione dettagliata dell’intera conversazione, insieme al file audio. Dunque si tratta di uno strumento che offre un’alternativa integrata alle numerose applicazioni di terze parti disponibili su Android.

Nuove capacità Apple: uno sguardo più approfondito

La nuova funzione di registrazione e trascrizione è pensata per facilitare la gestione delle informazioni raccolte durante le chiamate. Così da offrire un metodo semplice e diretto per archiviare e consultare tutte le comunicazioni. La sua disponibilità è però limitata a determinati paesi e lingue. Attualmente infatti, sarà accessibile solo negli Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada, India, Nuova Zelanda. Ma anche Singapore, Messico, Giappone, Cina, Taiwan e Hong Kong. In Italia, così come in altre regioni europee, non si potrà purtroppo ancora usufruire. Questa restrizione è probabilmente dovuta alle stringenti normative sulla privacy in vigore in Europa. Le quali regolano l’uso e la registrazione dei dati personali sensibili. Le norme europee sono note per la loro rigorosità e potrebbero influenzare la disponibilità di tale tecnologia. Nonostante queste limitazioni iniziali, è possibile che la funzione di registrazione e trascrizione possa essere estesa a ulteriori regioni, inclusa l’Italia. Per ora, gli italiani sembra dovranno attendere ulteriori aggiornamenti per poterne sapere di più a riguardo. Ad ogni modo, la disponibilità della funzionalità è prevista con il rilascio ufficiale di iOS 18.1. Seguiremo da vicino eventuali sviluppi che potrebbero portare a una sua estensione geografica.