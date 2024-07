Xbox Game Pass è al centro di intense discussioni e speculazioni. Quest’ultime riguardano l’introduzione di nuovi piani di abbonamento. A tal proposito, Microsoft ha annunciato un aumento di prezzo del servizio e l’introduzione del piano standard. Ma le novità potrebbero non fermarsi qui. Secondo Jez Corden, giornalista di Windows Central, il colosso di Redmond starebbe considerando l’introduzione di ulteriori opzioni di abbonamento. Tra cui un tier solo cloud e uno con pubblicità. Vediamo i possibili dettagli.

Il piano di abbonamento solo cloud sarebbe offerto a un prezzo più basso. Dettaglio che lo rende più accessibile rispetto al piano Ultimate. Sarebbe pensato per i giocatori che non sono intendono comprare una nuova Xbox. Inoltre, la possibilità di giocare in streaming senza dover scaricare e installare i giochi rappresenterebbe un’opzione interessante per tali utenti.

Nuovi abbonamenti in arrivo per Xbox?

Microsoft starebbe valutando l’introduzione di un ulteriore piano supportato da annunci pubblicitari. Anche quest’ultimo con un costo ridotto. Diversi analisti vedono con favore l’inserimento di pubblicità nel servizio. Hanno ipotizzato la presenza di banner e annunci nelle schermate di caricamento. Suddetta mossa non sorprenderebbe troppo, dato che l’inclusione di pubblicità nel mondo dei videogiochi è stata discussa già in passato.

Oltre a tali opzioni, Corden ha parlato anche di un possibile piano Amici e Famiglia. Quest’ultimo permetterebbe di condividere l’abbonamento a Xbox Game Pass con altri utenti e membri del proprio nucleo familiare. Tale piano era stato annunciato da Microsoft a settembre 2022. In seguito, è scomparso dopo alcuni test effettuati in diverse regioni. Un’opzione del genere sarebbe sicuramente ben accolta. Considerando che risponderebbe alle esigenze di molti utenti che potrebbero ridurre i costi di abbonamento condividendo l’esperienza di gioco.

La sfida principale per Microsoft sarà trovare un equilibrio tra l’innovazione del servizio e il mantenimento della sua base di utenti. Il tutto portando avanti il progetto di espansione verso altre piattaforme. Le nuove opzioni di abbonamento di Xbox potrebbero rappresentare un passo significativo in tale direzione.