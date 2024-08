Nel periodo a cavallo tra settembre e ottobre, Apple dovrebbe presentare la famiglia iPhone 16. A giudicare da alcune nuove indiscrezioni, i prossimi flagship del produttore californiano saranno caratterizzati da una maggiore vocazione alla personalizzazione.

Infatti, un nuovo report ha svelato le possibili colorazioni che accompagneranno il lancio dei prossimi device della mela. I nuovi iPhone 16 saranno disponibili al lancio nelle tonalità bianco, nero, blu, verde e rosa. Si tratta di un piccolo cambiamento rispetto alla lineup della precedente generazione che, invece, poteva contare sul giallo al posto del bianco.

Molto probabilmente, le stesse colorazioni saranno disponibili anche per iPhone 16 Plus, considerando che Apple tende a rendere i due modelli molto simili dal punto di vista tecnico. Inoltre, un ulteriore elemento che emerge dai modelli mokup riguarda il rinnovato design dell’isola che integra il comparto fotografico.

Il lancio dell’iPhone 16 si avvicina ed emergono le prime indiscrezioni in merito ai prossimi flagship di Apple tra cui alcuni dettagli sul rinnovato comparto fotografico

Le ottiche non sono più inserite in un’area quadrata e posizionate in diagonale come siamo stati abituati fino ad ora. A partire dal nuovo iPhone 16, Apple ha scelto di rinnovare il design e, le nuove ottiche saranno montate in verticale con una sporgenza ovale molto più contenuta.

Questo cambiamento potrebbe essere legato ad una diversa disposizione interna degli elementi ma anche ad alcune nuove funzionalità. Stando ai report emersi in questi mesi, Apple introdurrà su iPhone 16 la possibilità di registrare Video Spaziali e il nuovo layout delle fotocamere potrebbe essere stato scelto proprio in funzione di questa feature.

Dal punto di vista tecnico, l’ottica principale e quella ultrawide devono essere allineate per registrare i video spaziali, cosa che non avveniva sui modelli non Pro delle scorse generazioni. Per sopperire a questa carenza, Apple ha ridisegnato il comparto fotografico per consentire ai propri utenti di sfruttare tutte le funzionalità avanzate previste dai propri flagship.

L’ottica principale sarà da 48 MP così come la lente ultrawide, inoltre i sensori saranno più grandi al fine di poter catture più luce. In questo modo, le foto scattare saranno più nitide e avranno meno rumore rispetto a quelle scattate con le precedenti generazioni di iPhone.