Al giorno d’oggi è assolutamente essenziale disporre all’interno del proprio salotto di casa di una connessione Internet con modem Wi-Fi in grado di mantenere tutti gli apparecchi di casa connessi stabilmente alla rete e permetterci così di usufruire di una miriade di servizi, nonché di tantissime modalità di intrattenimento online.

Tutto ciò è direttamente connesso ovviamente Internet e dipende da una caratteristica sempre sotto i riflettori di tutti quanti, parliamo della velocità della rete, avere infatti una rete in grado di offrire prestazioni importanti in termini di download o di indispensabile per sfruttare appieno tutto ciò che ci viene offerto dalle varie piattaforme online, una rete veloce dunque consente di fruire dei servizi più rapidamente e anche in qualità superiore.

Di conseguenza la velocità della rete può diventare una discriminante importante nel momento in cui andiamo a scegliere un provider di servizi come appunto quello di connessione Internet, il nostro aiuto nella scelta arriva il sito di speed testing più famoso del mondo, stiamo parlando di speedtest.net di Ookla che ha decretato la rete più veloce in Italia nel primo trimestre dell’anno.

Fastweb vince ancora una volta

Ebbene sì a vincere la gara tra le reti più veloci in Italia e ancora una volta il noto operatore tinte gialle Fastweb, quest’ultimo vanta infatti il punteggio medio più elevato, calcolato dalla nota piattaforma confrontando migliaia di risultati raccolti tramite i test effettuati su Android e iOS.

Non si tratta della prima volta in cui Fastweb vince la gara di operatore più veloce d’Italia, tutto ciò è ovviamente merito del grande impegno del noto operatore nella costruzione di un’infrastruttura di rete prestante affidabile, di conseguenza se la velocità e l’elemento a voi più congeniale sicuramente Fastweb è il provider che stavate cercando, dunque l’opzione da scegliere per il Wi-Fi nel vostro salotto.