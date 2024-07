Una nuova interessante selezione di prodotti in offerta vi attende proprio oggi direttamente su Amazon, tra i migliori attualmente a disposizione ecco arrivare l’Apple MacBook Air, il notebook di fascia alta, forse il più economico di tutta la line-up dell’azienda di Cupertino, che oggi viene proposto al pubblico con una riduzione di 300 euro.

Lanciato ufficialmente nel corso del 2022, il modello in oggetto è caratterizzato dalla presenza di un ampio display Liquid Retina da 13,6 pollici di diagonale, bellissimo in ogni suo dettaglio, è assolutamente nitido, preciso e dai colori estremamente affidabili. A muovere le fila ci pensa il processore Apple M2, un SoC che riesce a garantire ad ogni modo prestazioni al top, dietro comunque una configurazione di base che prevede anche 8GB di RAM e 256GB di memoria interna su SSD.

Scoprite subito le offerte Amazon che potete avere gratis in esclusiva sul nostro canale Telegram ufficiale, iscrivendovi qui.

Apple MacBook Air: la promozione più pazza

Apple MacBook Air è davvero a prezzo da saldo su Amazon, in questi giorni il suo listino sarebbe di 1249 euro, ma per avvicinare il maggior numero di utenti all’acquisto, Amazon ha deciso di applicare una riduzione del 24%, così da riuscire a spendere il 24% in meno, e dover investire per l’acquisto solamente 949 euro. Potete effettuare l’ordine qui.

Il dispositivo viene oggi commercializzato, tra i vari colori disponibili, anche nella splendida colorazione Mezzanotte, forse la più elegante e bella da vedere tra tutte quelle disponibili. La tastiera è la solita caratteristica dei prodotti Apple, con retroilluminazione monocromatica, ovvero LED singolo con luminosità regolabile manualmente, e la possibilità di un sfruttare il touch ID più amato dell’intero mercato. Il prodotto può essere acquistato con garanzia legale della durata di 24 mesi, che copre tutti i difetti di fabbrica, ma come sempre non i danni accidentali eventualmente causati dagli utenti.