Se siete degli utenti italiani in questi giorni potreste essere incappati in un tentativo di truffa decisamente diverso dagli altri, infatti nelle ultime settimane una nuova online che sfrutta delle modalità diverse dal solito che sta cogliendo di sorpresa la maggior parte degli utenti.

Questa nuova truffa si sta differenziando dalle altre dal momento che non usa i classici canali di comunicazione utilizzati precedentemente dai truffatori bensì utilizza l’applicazione di messaggistica più famosa del mondo, WhatsApp, la metodologia è quella classica del phishing unita a strumenti di ingegneria sociale, i truffatori infatti usano argomentazioni decisamente di impatto per indurre il lettore ad abbassare la guardia.

La differenza sostanziale risiede nel fatto che utilizzando WhatsApp la platea di utenti e dunque possibile vittime a cui i truffatori hanno accesso diventa letteralmente illimitata, ecco dunque perché in Italia nelle ultime settimane sta spopolando la nuova truffa del guadagno online

Guadagno ma per i truffatori

La nuova truffa che sta colpendo gli utenti italiani dunque si palesa tramite messaggio su WhatsApp arrivato da un numero non presente all’interno della nostra lista contatti, quest’ultimo ha la peculiarità di avere un prefisso decisamente fuori dal comune e poco diffuso, il messaggio in questione recita la parola ciao ed in caso di risposta da parte della vittima sarà seguito dal numerosi messaggi che invitano quest’ultima a seguire delle istruzioni con la proposta di guadagni facili online.

Queste istruzioni, però non porteranno la vittima guadagnare tanto denaro, bensì la porteranno a consegnare i propri dati sensibili direttamente nelle mani dei truffatori che potranno così utilizzarli per appropriarsi proprio del denaro della vittima, con un danno molto probabilmente impossibile da recuperare.

Se dunque anche voi avete ricevuto questo messaggio non prestate nessun tipo di attenzione a quello che viene suggerito e anzi l’unica cosa realmente giusta da fare è quella di bloccare il contatto ed eliminare la chat per evitare così ulteriori tentativi di truffa ai vostri danni.