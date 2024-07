Tutti possono finalmente pensare di acquistare un robot aspirapolvere, la promozione corrente, applicata direttamente su Amazon, offre davvero la possibilità di mettere le mani su un prodotto di ottimo livello, con una spesa decisamente ridotta rispetto al listino originario.

Il modello che oggi potete richiedere è il Lefant M213s, un robot aspirapolvere, che integra anche la funzione lavapavimenti, con potenza massima di aspirazione pari a 3200Pa, ed una autonomia complessiva che ad ogni modo può raggiungere i 150 minuti di utilizzo continuativo (pulendo all’incirca una casa di 90 metri quadrati, senza interruzioni di alcun tipo).

Robot aspirapolvere: che promozione su Amazon

Un prezzo davvero di tutto rispetto, se considerate appunto che il valore mediano del prodotto era stato di 264,99 euro, è quello applicato da Amazon giusto in questi giorni. La riduzione del 55% di cui vi abbiamo parlato nell’articolo, porta ad una spesa complessiva pari a soli 119,99 euro, sempre con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi. Lo potete acquistare qui.

Le dimensioni del dispositivo sono eccezionalmente ridotte per la categoria, raggiungendo per la precisione 28 x 7,8 centimetri, così da insinuarsi senza alcuna difficoltà sotto mobili o tavolini di vario genere. Una così elevata potenza di aspirazione gli permette di raccogliere ogni tipologia di sporcizia, risultando adattissimo anche per tutti coloro che in casa hanno animali di vario genere.

Osservandolo nella parte inferiore, possiamo trovare qualche piccola chicca: un paio di spazzole laterali per la pulizia dei bordi, così da limitare al massimo la difficoltà di pulizia, oltre ad una comoda ed ampia spazzola centrale, con design anti-groviglio. Completa, nella parte posteriore, un panno per il lavaggio, il quale viene inumidito dal serbatoio interno con acqua o detersivo, pulendo perfettamente tutta la superficie, senza creare aloni di alcun tipo.