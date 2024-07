Uno sconto davvero inedito ed esclusivo vi attende nel momento in cui penserete di acquistare la friggitrice ad aria di casa Moulinex, infatti in questi giorni il prodotto prevede una riduzione del 40% su Amazon, senza modifiche o variazioni particolari alle prestazioni che è attualmente in grado di offrire.

Il dispositivo presenta prima di tutto un design che si discosta in parte da ciò che siamo solitamente abituati a vedere, con una forma da parallelepipedo con una maggiore altezza, e soprattutto una colorazione bianca esclusiva, che allo stesso tempo presenta una finitura opaca su tutta la superficie (il che le permette di non trattenere troppo le impronte). La potenza massima che può raggiungere è di 1300 W, con una capacità di circa 3 litri, che dovrebbe, a conti fatti, soddisfare il fabbisogno di circa 1-4 persone, nel complesso.

Moulinex, friggitrice ad aria in super sconto

La friggitrice ad aria di casa Moulinex può essere vostra con un risparmio davvero più unico che raro, in questi giorni vi aspetta la promozione che applica una riduzione del 40% sul listino originario di 99,99 euro, così da arrivare a spendere solamente 59,99 euro per il suo acquisto definitivo. Entrate subito qui.

Il sistema di controllo, se interessati, si concentra quasi interamente sulla parte superiore, dove possiamo trovare un’area di sensibilità ricchissima di comandi touch, con i quali riuscire a settare correttamente la temperatura, ma anche scegliere tra i 10 programmi preimpostati, così da facilitare sicuramente la selezione della modalità di utilizzo, risultando adatta anche alle persone più inesperte. All’interno della confezione troverete tutto il necessario per il corretto funzionamento, tra cui un piccolo ricettario con consigli sulle temperature da impostare o quant’altro. Per maggiori informazioni consigliamo di collegarsi al link inserito poco sopra.