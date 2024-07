Truffati migliaia di utenti, la truffa gira in chat e in mail

Con tutte le truffe che sono in giro gli utenti devono tenere gli occhi ben aperti per non cascare in tranelli difficilmente risolvibili. Stando appunto riportato, proprio negli ultimi giorni, una truffa avrebbe fatto il giro del web portando le persone a perdere soldi e dati. È bastato un messaggio posta elettronica per mandare in tilt il cervello di alcuni utenti: ciò che viene promesso è una conoscenza con una donna che avrebbe scritto di proprio pugno il messaggio di testo che riportiamo in basso.

Ovviamente bisogna precisare obbligatoriamente che non c’è nulla di vero in tutto questo e che bisogna dunque stare molto attenti. L’obiettivo è solo quello di far cliccare le persone sul link per riuscire a rubare loro i dati personali e all’occorrenza anche quelli delle carte di credito.

Truffa incredibile ai danni dei poveri utenti, il tutto succede in posta elettronica

Le persone, soprattutto quelle che non sono troppo abituate alle piaghe del web e che si vedono desiderate, dopo aver visto anche un’immagine inequivocabile allegata alla mail, finiscono per cliccare sul link ed iscriversi al form che ne viene fuori. Non sanno che in questo modo concedono i loro dati personali a malfattori che non aspettavano altro. Qualcuno, senza pensarci due volte, inserisce anche i dati della propria carta di credito per un fantomatico abbonamento Premium.

“Ora ti distrarrò con l’intenzione di conoscerti oggi, mi chiamo Tawanna, non sono limitato nelle mie azioni e fantasie.

Ho sempre voluto provare il sesso violento. Unità e disciplina: questo è ciò di cui ho bisogno ora! Sono una stronza così sporca che cerca il mio padrone.

A mia volta, non resisterò affatto e farò tutto ciò che mi dirai. Stai cercando di giocare a questo gioco?

Continuiamo nel mio profilo Aweetie_Tawanna_5, discutiamo le sfumature nella chat video e iniziamo il nostro gioco!

Con amore, Tawanna“.