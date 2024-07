Vodafone batte Iliad e i virtuali con le Silver fino a 200 GIGA

Continuano a fare scalpore le grandi offerte di Vodafone, soprattutto per la loro grande attitudine ad offrire qualità, quantità e convenienza allo stesso tempo. Il gestore anglosassone è riuscito a risalire in cattedra nonostante un periodo di buio che ha caratterizzato la sua storia recente. Molte persone infatti da qualche anno a questa parte hanno cominciato a scegliere i gestori virtuali e Iliad, abbandonando dunque il provider a sé stesso.

Ovviamente la base di utenti su cui Vodafone si appoggia è molto solida ed è per questo motivo che è rimasto comunque uno dei gestori più acclamati, anche se ora punta a riprendersi la corona.

Vodafone: le migliori offerte mobili sono disponibili ora

L’azienda ha lanciato appositamente una nuova campagna promozionale basata su due offerte straordinarie: le Silver. Queste sono disponibili con prezzi diversi e con contenuti simili tra loro ma che differiscono per alcuni aspetti. La prima offerta, quella che costa solo 7,99 € mensili, garantisce 200 messaggi con minuti senza limiti e 100 giga in 4G.

La seconda offerta, quella che arriva a 9,99 € al mese, garantisce gli stessi minuti e messaggi ma con 150 giga in 4G.

Vodafone sta dunque continuando a proporre le sue offerte migliori e questa volta anche con qualche sorpresa in più. Innanzitutto gli utenti che riusciranno a sottoscriverle, potranno avere un prezzo agevolato per il primo mese pari a soli 5 €. In secondo luogo bisogna ricordare che si possono avere 50 giga in più semplicemente scegliendo un servizio gratuito. Questo si chiama SmartPay ed include al suo interno la possibilità di effettuare la ricarica automaticamente dal proprio conto bancario senza costi aggiuntivi.

Un altro aspetto di cui bisogna tenere conto è che Vodafone consente di sottoscrivere queste offerte solo ad alcuni utenti. Il requisito fondamentale per averle infatti è quello di provenire da Iliad o da un qualsiasi gestore virtuale.