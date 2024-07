Vodafone sfida tutti: le due SILVER fino a 200 GB sono una bomba

Non importa quale sia il gestore, gli utenti ormai vogliono risparmiare avendo il meglio. Tutto questo è fattibile semplicemente dando ascolto a quello che propone Vodafone, un gestore che ormai in Italia detiene la leadership da anni. Le sue sapienti mani sono sempre pronte ad abbracciare gli utenti, anche quelli che sono scappati via prima.

Dopo un grande successo raccolto soprattutto durante la fine del 2023 e nella prima fase del 2024, anche l’estate si avvia ad essere marchiata a fuoco dal celebre gestore. Sono infatti di nuovo disponibili le solite offerte, quelle strapiene di contenuti che riescono anche ad avere prezzi bassi. Con le offerte della gamma Silver tutto è possibile.

Vodafone batte TIM e Iliad con le sue Silver piene di giga e con prezzo bassi

Il nome è praticamente uguale per entrambe le offerte che Vodafone propone questa volta ad alcuni utenti. Le soluzioni mobili in questione si chiamano Silver e garantiscono il meglio. Entrambe le offerte possono offrire tutti i mesi minuti senza limiti verso tutti i numeri e 200 SMS verso tutti. La prima delle due, quella che costa ogni mese 7,99 €, permette di avere 100 giga in 4G. La seconda offerta, ancor più vantaggiosa, costa 9,99 € al mese e permette di avere mensilmente 150 giga in 4G. Ci sono ovviamente anche i giga per l’estero.

Per quanto riguarda Vodafone, al momento si tratta del miglior gestore in circolazione. La sua volontà è quella di portare dalla sua parte quanti più utenti possibile e con un’offerta supplementare: SmartPay. Chi sottoscrive questo servizio che serve per la ricarica automatica gratuita, potrà avere anche 50 giga in più da accumulare con quelli presenti nelle offerte in alto. Solo coloro che provengono da un gestore virtuale o da Iliad inoltre possono avere il privilegio di scegliere le offerte Silver. Queste, solo per il primo mese, hanno un prezzo di soli 5 €.