Per chi non lo sapesse Meizu è nota, da sempre, per la sua produzione di smartphone innovativi. Ad oggi però l’azienda si prepara a un ambizioso ingresso nel settore automobilistico. Durante il ChinaJoy 2024, Liao Qinghong, Chief Operating Officer della società, ha svelato che è prossima al lancio della sua prima auto elettrica, denominata DreamCar MX. Questo nuovo modello rappresenta una svolta molto importante per Meizu. La quale ha deciso di estendere la sua esperienza tecnologica nel mondo delle auto. La Dream Car MX è prevista per la fine dell’anno e si distingue per l’approccio all’avanguardia che intende portare nel mercato. I dettagli specifici sul veicolo però sono ancora in fase di elaborazione. Tutto ciò che sappiamo, per il momento, è che la vettura avrà la forma di una berlina elegante e moderna.

Il nuovo veicolo mira a innovare nel design e nelle prestazioni. Ma si distingue anche per l’integrazione di avanzate tecnologie digitali. Insomma il DreamCarMX rappresenta un ambizioso tentativo dell’ azienda di applicare le proprie competenze nel campo della tecnologia mobile alla mobilità elettrica. Cercando cosi di conquistare un segmento di mercato sempre più competitivo e in crescita.

Meizu: un nuovo standard di tecnologia e personalizzazione

Il DreamCar MX non è solo un veicolo elettrico avanzato, ma un esempio di come Meizu intende applicare le sue competenze tecnologiche nel settore automobilistico. Una delle caratteristiche più rilevanti sarà l’adozione del sistema operativo Flyme Auto, sviluppato appositamente per il veicolo. Questo promette una completa integrazione tra l’auto e gli smartphone. Così da consentire agli utenti di sincronizzare facilmente i propri device e accedere a una vasta tipologia di applicazioni e servizi digitali direttamente dal cruscotto. FlymeAuto sarà dotato di una serie di funzionalità pensate per migliorare l’esperienza di guida. Inclusa la gestione avanzata dei comandi e delle app in un’interfaccia intuitiva.

Meizu ha adottato un approccio partecipativo per la personalizzazione della sua auto. Infatti invita i propri clienti a contribuire attivamente alla progettazione del veicolo. Attraverso sondaggi e feedback, si avrà la possibilità di influenzare le scelte riguardanti le colorazioni interne ed esterne della vettura. Oltre ai temi del sistema operativo e altre opzioni di personalizzazione. Questo coinvolgimento diretto è progettato per garantire che il DreamCar MX risponda alle esigenze del mercato. Ma anche far in modo che rifletta le preferenze e i desideri dei suoi futuri acquirenti.