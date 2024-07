Su alcuni smartphone realizzati da OnePlus è presente un difetto che sta facendo infuriare gli utenti in tutto il mondo. A causa di un fastidioso problema hardware, sul display dello smartphone viene visualizzata una linea verde che corre in verticale per tutta la lunghezza del pannello.

I dispositivi maggiormente colpiti da questo problema sono i OnePlus 8 Pro, 8T, 8, 9 e 9R e le segnalazioni a riguardo sono ormai diffusissime. Per questo motivo, il produttore cinese ha avviato un programma di sostituzione gratuita dello schermo per i device coinvolti da questa problematica.

Attualmente, la notizia si riferisce al mercato Indiano ma l’azienda ha rassicurato i propri utenti. Nel corso delle prossime settimane, l’iniziativa verrà estesa anche ad altri Paesi. Il programma prevede che tutti gli utenti in possesso di un OnePlus 8 Pro, 8T, 9 e 9R possono avvalersi dell’assistenza ufficiale per sostituire lo schermo senza alcun costo aggiuntivo.

OnePlus sta cercando di rimediare ai problemi che causano la comparsa della linea verde sul display con un programma di sostituzione attualmente attivo in India

Con la sempre maggiore diffusione del problema definito “green line (linea verde)”, il brand deve correre ai ripari per mantenere la buona immagine verso i propri consumatori. Il difetto viene riconosciuto come hardware, quindi la sostituzione dello schermo è l’unica soluzione possibile per rimuovere la fastidiosa linea verde sullo schermo.

Una precisazione fondamentale da fare riguarda proprio la natura del difetto. Il danno deve essere riconducibile ad un problema legato a OnePlus e allo schermo difettoso. Non saranno presi in considerazione gli smartphone che presentano danni fisici allo schermo.

OnePlus ha confermato la volontà di espandere il programma in altre regioni ma non ha comunicato una data ufficiale. Non resta che attendere maggiori informazioni su questa iniziativa che, se applicata a livello globale, potrebbe fare felici molti utenti in tutto il mondo.